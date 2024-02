Piccolo smottamento, chiusa Sp 67 tra Pagnona e Avano

Si tratterebbe di un distaccamento di piccola entità

Domani i sopralluoghi della Provincia

PAGNONA – Un piccolo smottamento ha reso necessaria la chiusura della Sp 67 tra Pagnona e Avano nella mattinata di oggi, domenica.

Niente di allarmante, almeno stando alle prime parole di Martino Colombo, sindaco di Pagnona, territorio in cui il distaccamento è avvenuto. Si tratterebbe di sassi di dimensioni contenute, risultato di un fenomeno, quello di piccole frane, che spesso si verificano in zona. La Provincia di Lecco tuttavia ha deciso ugualmente di chiudere la strada per precauzione.

Il primo cittadino si stava recando sul posto per osservare di persona la situazione. Domani mattina, lunedì, l’ente dovrebbe effettuare i sopralluoghi del caso per poi capire come procedere a livello viabilistico.

Ulteriori aggiornamenti appena possibile.