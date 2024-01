Spaccio a Colico e dintorni: assidui controlli della Polizia di Stato

Ieri, venerdì, presidiati accesi al Comune, boschi, stazione e via Nazionale

Identificate 34 persone e controllati 24 veicoli. Scoperto anche un bivacco

COLICO – Incessanti controlli della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e quello dei reati predatori a Colico e nelle zone limitrofe.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì, si è svolto un mirato servizio che ha coinvolto personale della Polizia di Stato – Squadra Volanti, con l’ausilio di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e personale della Polizia Locale di Colico, sulla base delle determinazioni assunte in sede di apposito Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, disposto dal Questore della Provincia di Lecco Ottavio Aragona.

Gli agenti hanno effettuato serrati controlli nelle vie di accesso al citato Comune e nelle adiacenti aree boschive, in località Piona e in zona ‘Fuentes‘ due mirati posti di controllo in via Nazionale di Colico, nonché controlli presso la stazione ferroviaria di Colico.

All’interno dei boschi scoperto un bivacco verosimilmente utilizzato da spacciatori, dove sono stati rinvenuti 55 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo ‘hashish‘, occultata sotto una tovaglia appoggiata sul terreno, nonché una roncola, un coltello e un paio di cesoie. Nella citata zona boschiva ‘Fuentes’ rinvenute anche due biciclette di notevole pregio, verosimilmente riconducibili a un provento di furto.

Complessivamente sono state identificate 34 persone e controllati 24 veicoli. Analoghi servizi saranno effettuati anche nelle prossime settimane.