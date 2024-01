Civate: brucia un casotto. Anziano soccorso

E’ successo questa mattina, venerdì, in via privata Alla Volta

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ambulanza, automedica e personale della Comunità montana

CIVATE – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, venerdì, intorno alle 9.30 in via privata Alla Volta per l’incendio di un casotto situato sulla collina sopra il paese.

Ancora da approfondire le cause che hanno portato le fiamme a sprigionarsi con un uomo di 84 anni che ha dovuto far ricorso alle cure mediche avendo inalato parecchio fumo, prodotto dalla combustione.

Soccorso sul posto da un’ambulanza della Croce San Nicolò e dal personale dell’automedica, il pensionato è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco mentre i Vigili del Fuoco, giunti sul posto con diversi mezzi dai distaccamenti di Lecco, Erba e Valmadrera, hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, utilizzata anche come deposito della legna.

Sul posto anche personale della comunità montana Lario Orientale Valle San Martino.