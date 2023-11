Civate. Furgone contro il muro, tre persone in ospedale

E’ successo venerdì sera poco prima di mezzanotte

In posti Vigili del Fuoco e soccorritori

SUELLO – Incidente stradale nella serata di ieri, venerdì, in via Borima a Civate: i Vigili del Fuoco di Lecco e di Valmadrera sono intervenuti per mettere in sicurezza un furgone finito contro un muro. E’ successo poco prima di mezzanotte.

In posto, in codice giallo, si sono portati anche i soccorritori, tre ambulanze e l’automedica: in ospedale tre persone di 33, 34 e 35 anni.

L’intervento dei pompieri è durato un’ora e mezza.