Lecco-Ballabio, meglio in mattinata: per ora evitato il caos dei giorni scorsi

Situazione migliore nella prima mattinata di oggi sul tragitto tra Lecco e Ballabio

L’anticipo dell’attività dei movieri per i mezzi pesanti sembra aver avuto effetto

LECCO – Incrociare le dita è d’obbligo, ma questa mattina, almeno nelle primissime ore, la situazione sulla vecchia Lecco-Ballabio sembra sia un po’ migliorata rispetto ai giorni precedenti.

E’ comunque un’altra giornata di traffico da e per la Valsassina e qualche ingorgo c’è stato, ma l’anticipo del senso unico alternato governato dai movieri alle ore 6 (vedi articolo), sembra abbia reso la situazione viabilistica meno problematica.

Restano i rallentamenti nel budello stradale compreso tra i rioni di Laorca e San Giovanni, ma le criticità si sarebbero ridotte pur essendoci sempre lunghi tempi di percorrenza tra Ballabio e il capoluogo.

Una situazione che è destinata a migliorare da sabato con la chiusura delle scuole per le festività natalizie e quindi per la prossima settimana, in attesa della riapertura del raccordo stradale il 10 gennaio.