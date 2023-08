Lutto a Valmadrera. Si è spenta a soli 13 anni Annapia Zampaglione

La bambina era affetta da una grave malattia

Questa mattina i funerali nella chiesa parrocchiale di Valmadrera

VALMADRERA – Un dolore immenso stringe la comunità di Valmadrera attorno alla famiglia di Annapia Zampaglione, mancata martedì a soli 13 anni.

La vita della bambina è stata contraddistinta dall’amore di cui la sua famiglia, mamma Marianna e papà Sandro, e gli amici l’hanno circondata, ma anche dalle tante difficoltà legate alla malattia: un tumore al cervello. Annapia era stata operata per due volte a soli 4 anni. Agli interventi erano seguiti i percorsi di radioterapia e chemioterapia.

Su Facebook il messaggio di cordoglio da parte del sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi: “A nome di tutta la Giunta sono molto vicino ai familiari, in particolare ai genitori Marianna e Sandro, in una circostanza di dolore straordinario. Il tema del dolore innocente crea una crisi di significato religioso, ci tormenta il silenzio di Dio. In questi momenti possiamo solo balbettare, condividere solidarietà e empatia, abbracciare, riscoprire il pudore delle parole. A me tocca solo il dovere di un grazie alle insegnanti, alle scuole, ai volontari, alle famiglie, ai servizi sociali, alla Parrocchia, al personale sanitario, che in questi anni si sono adoperati a diverso titolo per dare un aiuto, un sollievo , una risposta”