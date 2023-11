Malgrate. Scontro tra pullman e ape car, coinvolto un’80enne

L’incidente su via Provinciale intorno all’una

Sul posto a prestare soccorso la Croce Rossa di Lecco e i Vigili del Fuoco

MALGRATE – Scontro tra un pullman e un’ape car a Malgrate. L’incidente è avvenuto in via Provinciale, intorno all’una di oggi, giovedì. I due mezzi, per cause ancora da chiarire, si sarebbero urtati all’altezza della rotonda dell’OBI.

Stando alle immagini riportate, l’ape car stava percorrendo la rotonda quando è avvenuto lo scontro, mentre il pullman proveniva da Valmadrera e viaggiava in direzione Lecco. A essere soccorso dalla Croce Rossa di Lecco un’80enne, che al momento risulterebbe trasportato all’ospedale in codice giallo.

Sembrerebbero dunque non gravi le conseguenze del sinistro, che ha visto sul posto anche la presenza dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, che andrà poi a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.