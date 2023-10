Valmadrera. Addio a Giovanna Imperatori, storica farmacista del paese

Aveva 94 anni ed era molto attiva in paese

I funerali si svolgeranno in forma privata

VALMADRERA – E’ scomparsa Giovanna Imperatori, storica farmacista di Valmadrera. A darne notizia il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale, che si sono uniti al dolore dei familiari e hanno voluto ricordarla.

Imperatori aveva 94 anni e gestiva in paese l’attività iniziata dal padre Carlo col marito Giorgio, di cui una farmacia in centro continuerà a operare con il suo cognome e la presenza del nipote. Molto conosciuta in paese anche per il suo impegno nel sociale e in Consiglio Pastorale, nonché in diverse attività della Parrocchia, la donna lascia i nipoti Marta, Giovanna, Clara e Carlo.

Per volontà della defunta, i funerali si svolgeranno in forma privata.