Pasturo, auto in fiamme nel bosco: intervengono i pompieri

Vettura in fiamme in Pialleral a Pasturo

L’incendio si era in parte esteso alla vegetazione

PASTURO – Intervento per i Vigili del Fuoco a Pasturo, in zona Pialleral, per contenere l’incendio di un’autovettura in una zona boschiva.

I pompieri, ricevuta la chiamata d’allarme intorno alle 13, sono intervenuti con diverse squadre (un’Aps e un fuoristrada con modulo boschivo da Lecco e due fuoristrada con modulo boschivo da Valmadrera).

Il rogo dell’autovettura si è propagato in parte alla vegetazione circostante e per questo i pompieri hanno lavorato fino alle 15.45 per spegnere le fiamme e bonificare la zona.