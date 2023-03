Premana. Interrotte le ricerche del disperso, riprendono all’alba

In serata stop alle operazioni di ricerca sugli alpeggi di Premana, si riprende con la luce del giorno

In campo anche le unità cinofile per trovare il 54enne disperso insieme al suo cane

PREMANA – Sono risultate vane, per ora, le ricerche del 54enne di Ponte Lambro scomparso nel nulla dopo un’escursione sopra l’abitato di Premana: da mezzogiorno fino alle 22 di questa sera sono proseguite le operazioni dei soccorsi che hanno perlustrato la zona per cercare di individuare il disperso, purtroppo senza successo.

Il 54enne si era incamminato sabato insieme al suo cane Tito tra gli alpeggi ma di entrambi si sono perse le tracce. E’ stata ritrovata però l’auto dell’uomo a Premana e da lì sono cominciate le ricerche.

La Prefettura ha attivato il piano previsto in caso di persone disperse: sono state mobilitate diverse squadre del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco giunte anche da Milano, gli elicotteri della Guardia di Finanza e del 118, le unità cinofile del Soccorso Alpino, dei finanzieri dell‘Associazione Nazionale Carabinieri, oltre che gli uomini dell’Arma di Casargo.

Le operazioni sono state rese complicate dal meteo inclemente, con nebbia e neve in quota. Si riprende lunedì mattina, alle 7, con la luce del giorno.

Nel frattempo qualche segnalazione, giudicata coerente dai soccorsi, è arrivata da parte di chi avrebbe notato il 54enne spostarsi dalla zona della sua auto verso l’Alpe Premaniga, area che è stata già battuta in giornata dai soccorsi. In mattinata, l’elicottero della finanza porterà le squadre dei soccorritori a monte per effettuare delle perlustrazioni in discesa.