Valsassina: lutto per la morte di Fabrizio Invernizzi

Allevatore e grande appassionato di cavalli si è spento dopo la malattia a soli 59 anni

I funerali si terranno a Pasturo giovedì alle 15 nella chiesa parrocchiale

PASTURO – Cordoglio in Valsassina per la prematura comparsa di Fabrizio Invernizzi che a soli 59 anni si è spento dopo un periodo di malattia.

Molto conosciuto come allevatore e grande appassionato di cavalli abitava a Pratobuscante (Barzio) dove ha sede anche il Centro Ippico “La Fornas”.

Fabrizio lascia i due piccoli figli Carla e Gianfranco e la compagna Jessica. A piangere la prematura scomparsa dell’uomo anche la madre Ernesta, il figlio più grande Ivan, la sorella Luisella con Francesco e i nipoti.

“Con immenso dispiacere oggi salutiamo un grande Amico, Fabrizio Invernizzi – dicono dall’associazione Associazione Valsassinese Amici del Cavallo (AVAC) – Allevatore e commerciante di cavalli della Valsassina, innumerevoli volte ha ospitato nel suo centro eventi e gimkane marchiate AVAC quando il divertimento era all’ordine del giorno! Ci stringiamo tutti al dolore della famiglia. Un caro saluto dagli amici dei cavalli”.

Per i numerosi amici che vorranno salutare Fabrizio è stata allestita la camera ardente presso l’agriturismo Pratobuscante a Barzio in via Fornace Merlo 1.

I funerali sono stati fissati per giovedì alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Pasturo.