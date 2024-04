Al Monastero del Lavello la mostra d’arte “Storie d’Identità”

Da venerdì 5 aprile a domenica 7 aprile

Storie d’identità esplora il legame umano con luoghi ed affetti

CALOLZIOCORTE – Sarà inaugurata nella serata di venerdì 5 aprile la 1^ edizione della mostra d’arte “Storie d’Identità” a cura di Silvia Bosio in collaborazione con Roberta Gatto. Ad ospitare l’esposizione sono le sale del Monastero del Lavello (via Padri Serviti, 1 a Calolziocorte).

“Storie d’identità esplora il legame umano con luoghi ed affetti, delineando l’identità culturale e sociale attraverso immagini di terre natie ed elementi nostalgici. L’appartenenza non è mero possesso, ma viene descritta come un processo di identificazione. Come cita Pavese, la necessità di ricerca di un porto sicuro in un Mondo dinamico e mutevole”.

Nella mostra, organizzata dal Comune di Calolziocorte col patrocinio della Provincia di Lecco, esporranno: Alberto Amigoni, Battista Tritto, Fabrizio Colombo, Collettivo A., Giada Castelnuovo, Giardini da Vinci, Giovanni Tedesco, Giulia Sorrentino, Matteo Colombo, Omar Meijer, Roberta Gatto, Sempo, Stefano Besana, Thomas Losa.

La mostra sarà aperta fino al 7 aprile. L’ingresso è libero dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 20.