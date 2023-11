I 200 anni del Corpo musicale ‘G. Donizetti’ di Calolzio: sabato il concerto di Santa Cecilia

L’evento atto conclusivo dei festeggiamenti per il bicentenario del corpo musicale

Un anno ricco di appuntamenti, che non termineranno con il concerto di sabato 25 novembre nel salone dell’Istituto ‘Caterina Cittadini’

CALOLZIO – Il Premiato Corpo Musicale G. Donizetti di Calolzio si avvia verso la conclusione delle celebrazioni per onorare i 200 anni di fondazione (1823-2023) e in occasione della Festa di Santa Cecilia offrirà un concerto sabato 25 novembre alle ore 21 nel salone dell’Istituto scolastico “Caterina Cittadini” di piazza Regazzoni, con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Al termine di un anno ricco di appuntamenti significativi, il tradizionale Concerto di Santa Cecilia di sabato, al quale farà seguito la mattina di domenica con la Santa Messa e l’omaggio ai cari defunti con raccoglimento al Cimitero, offrirà un programma musicale preparato con cura durante l’anno grazie alla dedizione dei Musicanti e del Maestro concertatore e direttore M° Gianni Colombo.

“Un anno celebrativo caratterizzato con appuntamenti simbolicamente significativi della nostra storia e dell’attività ordinaria attuale – dichiara il presidente del corpo musicale Paolo Autelitano – nella continuità della nostra tradizione e con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni: è stato per noi importante inaugurare la prestigiosa ricorrenza con la settimana dal 15 al 22 aprile, dedicata alla nostra Scuola allievi e inserita nel programma della Settimana della cultura ‘Nella Città di tutti’ promossa dalla Diocesi di Bergamo. La settimana, aperta sabato 15 con il concerto eseguito nel cortile della sede dai giovani della ‘Donizetti Junior Band’, diretta dal maestro Francesco Chimienti, si è conclusa col concerto di sabato 22 nella Chiesa di Santa Grata, dove fu battezzato Gaetano Donizetti, in Borgo Canale a Bergamo Alta, a poca distanza dalla sua casa natale, eseguito dalla Banda diretta dal maestro Gianni Colombo”,

Altro evento da evidenziare il concerto per la città di Calolzio, ospitato nella suggestiva ambientazione del Castello di Rossino lunedì 1 maggio, occasione nella quale sono state presentate la birra prodotta in edizione limitata con dedica alla Banda, e la penna con il logo del Bicentenario. La giornata di festa si è conclusa in bellezza grazie alle torte offerte dalle pasticcerie calolziesi Carsana, Corti, Cris, Pan d’Oro, da Dolce Forno di Vercurago e da Dolce Pane di Calolziocorte. Un’edizione natalizia della Birra, con etichette speciali per la grafica commemorativa (e una in particolare dedicata esclusivamente ai Musicanti) è in distribuzione in questa settimana.

Le celebrazioni sono proseguite nei mesi scorsi con il tradizionale appuntamento promosso ogni anno dal Circolo ARCI di Carenno, sabato sera 22 luglio, per un concerto offerto presso la Casa circondariale di Lecco-Pescarenico, martedì 27 giugno, e infine a Caprino Bergamasco, il 15 settembre. Gli appuntamenti però non si fermeranno a novembre: “La Banda prosegue regolarmente nella sua intensa (e apprezzata) attività, rispondendo a nuovi inviti (alcuni già nel calendario di dicembre), e in particolare continuerà con la sua consueta, tradizionale serietà, sobrietà unita a valide qualità musicali, e soprattutto offrendo ottimamente la sua attività musicale, per due secoli e ancora nuovamente sempre insieme, sempre avanti…”, conclude il presidente.

Prima parte

Michele Novaro IL CANTO DEGLI ITALIANI

Inno nazionale

Giuseppe Verdi LA TRAVIATA

Preludio atto I°

Domenico Cimarosa GLI ORAZI E I CURIAZI

Sinfonia dall’opera

Piotr Ilic Tchaikowsky LO SCHIACCIANOCI

Valzer dei Fiori

al termine della prima parte 2 brani proposti dalla DJB:

Game of Thrones

(musiche di Ramin Djawadi, arrangiamento di Michael Brown)

Over The Rainbow

(musiche di Harold Arlen, arrangiamento di Michael Story)

Seconda parte

Jacob De Haan CONCERTO D’AMORE

Marco Manzi CIAO, ALBERTONE

Omaggio ad Alberto Sordi

Wolfgang Wössner BON JOVI – ROCK MIX

Medley

Brano finale d’insieme del premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti con la Donizetti Junior Band

Christmas Bits & Pieces

(Arrangiamento di Michael Story)

Dirige il Maestro Gianni Colombo

A dirigere l’esecuzione della DJB il Maestro Francesco Chimienti