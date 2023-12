Nella chiesa di Santa Maria del Lavello tornano i presepi di carta

L’iniziativa, iniziata nel 2006, quest’anno è stata dedicata a San Francesco

I presepi sono visitabili dal 17 dicembre 2023 al 29 gennaio 2024

CALOLZIOCORTE – “Seguendo il filo logico della tradizione dei presepi di carta, iniziata nel 2006, nell’anno 2023 non potevamo che dedicare gli eventi principali nella chiesa di

Santa Maria del Lavello a San Francesco”. Il Centro Culturale “Il Lavello” presenta la nuova iniziativa in vista del Natale.

Il presepio di carta – 800 anni San Francesco

Tommaso da Celano, suo primo biografo, scrisse che Francesco disse all’amico Giovanni Velita signore di Greccio: “…vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il

bue e l’asinello”.

Questa intenzione di San Francesco colpisce particolarmente e ci fa comprendere l’essenzialità della sua rappresentazione del presepio. In chiesa sarà visibile una riproduzione ingrandita del presepio “il Miracolo di Greccio” appositamente illustrato per questa ricorrenza da Maurizio Galimberti, con composizione di Fernando Mattaboni, preparato per l’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP) ma diventato simbolo dell’UN.FOE.PRAE – Universalis Foederatio Praesepistica internazionale.

San Francesco e il “suo” presepio – 800 anni

“Abbiamo inoltre preparato una mostra che, riferendosi in modo specifico all’idea del presepio di San Francesco, ci permetterà di vedere opere pittoriche dedicate a questo evento partendo dalla Grotta di Greccio, nel luogo esatto dove avvenne l’evento voluto dal Santo. Sarà un breve excursus tra vari artisti che, dal 1300 ai giorni nostri, hanno ricordato questo evento ognuno secondo il proprio stile”.

Piccoli presepi di carta

“Per i bambini, ma non solo, abbiamo realizzato una mostra con presepi tradizionali provenienti da diverse nazioni e diverse epoche. Il focus è sul presepio dipinto nel 1964, per il “Corriere dei Piccoli”, dall’illustratrice Iris De Paoli “per fare più gioioso e colorato il vostro Natale”. Era pensato per essere realizzato dai bambini anche a scuola. I disegni riprendono lo stile dei “fumetti” ma con i personaggi della tradizione come si può vedere anche nella locandina dedicato alla mostra.

Orari di visita

I presepi sono visitabili dal 17 dicembre 2023 al 29 gennaio 2024 nella Chiesa di Santa Maria del Lavello in Calolziocorte negli orari di apertura della chiesa: da lunedì a sabato dalle 9 alle 17 – domenica dalle 9 alle 18.