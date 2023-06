Confcommercio Lecco, si conclude il 27 giugno con “Air” il cineforum “Ma che film la vita!”

La proiezione si svolgerà all’aperto

Finalmente martedì scorso la rassegna ha fatto il suo esordio in piazza Garibaldi con il film Marvel “Black Panther – Wakanda Forever”

LECCO – Martedì 20 giugno la rassegna “Ma che film la vita!”, organizzata da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, ha finalmente potuto esordire nella sua location originaria.

Infatti dopo 4 appuntamenti tenutisi al Cinema Nuovo Aquilone, la quinta pellicola in programma – “Black Panther – Wakanda Forever” è stata finalmente proiettata, grazie al meteo favorevole, all’aperto in centro Lecco. La visione del film della Marvel è stata preceduta dall’introduzione critica di Gian Luca Pisacane.

Il sesto e ultimo appuntamento con il cineforum è invece in calendario martedì “Air” diretto e interpretato da Ben Affleck. Al centro la storia del venditore di scarpe Sonny Vaccaro (interpretata da Matt Damon) che ha guidato Nike nell’ingaggiare tra le sue fila il più grande giocatore di basket di tutti i tempi: Michael Jordan. Un film che racconta la straordinaria ascesa di un marchio che negli Anni Ottanta non era certo dominante.

L’inizio della proiezione di “Air” – da molti indicato tra i film in corsa per i principali premi relativi alla stagione 2023, in primis Oscar e Golden Globes – è fissato per le ore 21.30, circa, in base alle condizioni di luce, in piazza Garibaldi a Lecco. A introdurlo saranno il critico Gian Luca Pisacane e il prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, don Davide Milani.

I biglietti dei film sono acquistabili (presso 5 euro) direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Il cineforum “Ma che film la vita!” è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm (media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv).

