Continente Italia organizza un ciclo d’incontri interculturali

Coinvolti nel progetto gli studenti delle scuole superiori di Lecco, Calolzio, Oggiono e Monticello

LECCO – L’Associazione Continente Italia nasce nell’ottobre del 1989 in occasione della manifestazione nazionale che si tenne a Roma contro il razzismo. Da 22 anni organizza e promuove incontri didattico-educativi con le scuole medie superiori di Lecco e provincia. E’ ormai diventata consolidata e stabile la collaborazione tra diverse realtà associative del territorio: Arci, Anpi, Associazione L’Altra Via, Coop. Mondo Equo, come l’impegno e la partecipazione di un gruppo di persone, prevalentemente docenti in pensione.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per il patrocinio e lo Spi Cgil per il contributo economico – dicono dall’Associazione Continente Italia -. Il programma è formato da diverse sezioni, ma si apre con una serie di nuove proposte, che affrontano alcune delle problematiche più vive e scottanti del nostro oggi: il disarmo, l’intelligenza artificiale, l’economia circolare, l’economia e i cambiamenti climatici, la sfida dell’agroecologia, l’indagine sul caporalato da parte dell’osservatorio Placido Rizotto.”

Il programma

Genti in viaggio

Storia, culture e migrazioni di popoli che si affacciano o attraversano il Mediterraneo, ma non solo; in una dimensione di ricerca e comprensione umana e democratica di quanto sta accadendo oggi qui, nel nostro territorio, e nel mondo. E accanto alcune riflessioni sul colonialismo italiano in Africa, l’attuale economia di rapina delle sue ricchezze naturali e infine la testimonianza di Emergency. Tutto questo, senza però dimenticare la ricerca etnografica sul campo, fatta sul territorio

Memoria progetto di futuro

I luoghi e le testimonianze della Resistenza a Lecco; la salita a piedi verso le montagne, con lo spettacolo sulla battaglia in Erna nel 1943, e Campo de’ Boi; gli anni del ’68.

Quest’anno poi questa sezione, curata dall’ANPI, si è arricchita con una serie di altre proposte, come la mostra “Adelmo e gli altri”

Società Fragilità Diritti

Un incontro con un parte fondamentale della storia dell’umanità, la rivoluzione culturale di Basaglia, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, attraverso la voce di un testimone; i laboratori sempre richiesti su stereotipi, bullismo e la loro prevenzione, e su come usare le pari opportunità.

Lavoro e diritti

Una serie nutrita d’incontri con l’associazione Equosolidale di Lecco, con l’economia circolare e i Gruppi solidali d’acquisto. E da ultimo un ragionamento sulle Fake News e la disinformazione, sempre molto apprezzato da docenti e studenti.

Sarà un viaggio attorno al mondo e un’immersione nella società, negli aspetti sociali, economici e politici, nella convinzione che sempre più la scuola, in una società in veloce cambiamento dove sembra venir meno ogni certezza, debba essere un laboratorio di ricerca e di confronto. Ma non mancano anche opportunità di conoscenza e riflessione su tematiche che toccano da vicino il vissuto degli adolescenti.

Per quanto riguarda i relatori: “Ci siamo proposti di valorizzare quando possibile le competenze e le esperienze del territorio, spesso notevoli. In altri casi abbiamo attinto invece a voci importanti a livello regionale e/o nazionale. Sempre comunque gli studenti avranno la possibilità d’incontrare relatori e testimoni, che li coinvolgeranno in un percorso e in un processo attivo di riflessione, presa di coscienza e approfondimento, ma anche e soprattutto di crescita personale e collettiva”.