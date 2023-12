Doppio concerto di Natale per il Coro San Giorgio

Il 22 dicembre nella chiesa parrocchiale di Acquate e il 23 dicembre ad Alzate Brianza in occasione di “Cantiamo il Natale”

LECCO – Si avvicina il Natale e il coro San Giorgio di Acquate propone due concerti nei giorni più vicini al Natale, il primo concerto, come da tradizione, è quello di venerdì 22 dicembre alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di Acquate che vede anche la partecipazione del Coro La Torr di Merate per una serata di canti di Natale con un vasto programma che va dalla tradizione Europea alle composizioni per coro di autori contemporanei, tra i quali anche Stefano Aldeghi, compositore che ha già scritto diversi brani per il nostro coro.

“Il nostro obiettivo – spiegano dal Coro San Giorgio – quest’anno è quello di creare l’atmosfera giusta, nonostante i tempi difficili che stiamo attraversando, senza chiudere gli occhi su quello che accade nel mondo, le attuali crisi che ci circondano, le tragedie umanitarie le guerre in corso, sono solo alcuni eventi che ci devono far riflettere sul futuro e su dove stiamo andando, quest’ anno dobbiamo festeggiare il natale, cercando però di cogliere il senso vero della Luce e nutrire la speranza che possa essere un nuovo inizio”.

Il concerto del 22 dicembre vedrà anche la presenza della Fondazione Telethon.

Il 23 dicembre, antivigilia di Natale appuntamento ad Alzate Brianza nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, per “Cantiamo il Natale” il concerto promosso dalla BCC Brianza Laghi e dalla Comunità Pastorale Beata Vergine di Rogoredo.

Per il nuovo anno il Coro San Giorgio sta lavorando ai prossimi appuntamenti della rassegna “Metà del Mondo son donne “partita circa un mese fa a Galbiate, vede già fissati in calendario diversi appuntamenti per il 2024.