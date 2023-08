Il Lago di Como sbarcherà al Festival del Cinema di Venezia

Delegazione lecchese sarà a Venezia per promuovere il Lago di Como come set cinematografico

Due gli incontri dove il lago sarà indiscusso protagonista

LECCO – Il Lago di Como continua a lavorare in sinergia e a cercare di proporsi come destinazione ideale per la realizzazione e ambientazione di produzioni cinematografiche italiane e internazionali. Proverà a farlo a settembre, in quello che è lo scenario più adatto: l’80° Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografia di Venezia, in programma da mercoledì 30 agosto a sabato 9 settembre a Venezia Lido.

Creatività, ‘saper fare’ comasco e lecchese e patrimonio naturale e paesaggistico ‘unico al mondo’ saranno messi sul piatto per valorizzare il contesto lariano, comasco e lecchese, e far comprendere che ogni richiesta potrà trovare una risposta puntuale, competente e di alta qualità. E proprio da Lecco sbarcheranno a Venezia il sindaco Mauro Gattinoni, la presidente di Provincia Alessandra Hofmann, esponenti della Camera di Commercio Como-Lecco, il prevosto Don Davide Milani nonché presidente Fondazione Ente dello Spettacolo, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, la presidente Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina e il presidente Lariofiere Fabio Dadati.

La presenza del Lago di Como al Festival del Cinema di Venezia è il punto di partenza di un percorso che vedrà protagonista il territorio e le sue aziende a fianco dell’industria cinematografica italiana e straniera e che proseguirà anche dopo la Mostra.

Saranno due gli incontri: ‘La Creatività lariana nei mestieri del cinema’ in programma venerdì 1 settembre dalle ore 12.30 alle ore 13.30 nella sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior (Venezia Lido) e ‘Il valore economico del Cinema sul Lago di Como’ previsto mercoledì 6 settembre dalle ore 12.30 alle ore 13.30, stessa location del precedente.

La Creatività lariana nei mestieri del cinema

Coniugare insieme ‘sapere e saper fare’ sul Lago di Como significa mettere la capacità organizzativa e imprenditoriale caratteristica del territorio a servizio di produzioni culturali e cinematografiche di levatura internazionale. L’impresa che fa cultura trova sul Lago di Como un sistema imprenditoriale, economico, ambientale, creativo capace di declinare e realizzare ogni aspetto di un grande progetto culturale, dalla sua ideazione alla promozione, dalla messa a terra pratica alla gestione, supportando le imprese e le organizzazioni con la forza di un brand unico al mondo.

Attraverso le esperienze degli operatori culturali del territorio, in questo incontro verranno messi in evidenza i punti di forza del sistema ‘Lago di Como’ e la sua capacità di fare rete fra impresa e cultura.

Conduce:

Don Davide Milani Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo

Saluti istituzionali

Fiorenzo Bongiasca Presidente Provincia di Como

Alessandro Rapinese Sindaco Comune di Como

Fabio Dadati Presidente Lariofiere

Relazione apertura lavori

Marco Galimberti Presidente Camera di Commercio di Como Lecco

Compongono il panel

Franca Squarciapino Vincitrice del premio Oscar per i costumi del film Cyrano de Bergerac, costumista dell’opera di apertura della Stagione Lirica del Teatro alla Scala di Milano 2023

Barbara Minghetti Direttrice della programmazione e progetti speciali Teatro Sociale Aslico

Luca Levrini Presidente Fondazione Alessandro Volta

Sergio Gaddi Rappresentante italiano nella Commissione Nazionale UNESCO

Paolo Lipari Regista

Il valore economico del Cinema sul Lago di Como

Esperienze ormai consolidate da tutta Italia dimostrano come gli investimenti in produzioni audiovisive, sia cinematografiche sia seriali, costituiscono a tutti gli effetti un nuovo modo di raccontare il territorio e, allo stesso tempo, di attivare nuove leve economiche e sociali.

Partendo da alcuni dati sui flussi turistici sul Lago nella stagione estiva 2023 e sulle motivazioni che spingono il turista – straniero soprattutto – a visitare il Lago, il panel di relatori andrà a sviluppare proposte per una crescita economica sostenibile sia sul piano ambientale sia su quello sociale.

Conduce

Don Davide Milani Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo

Saluti istituzionali

Mauro Gattinoni, Sindaco Comune di Lecco

Alessandra Hofmann Presidente Provincia di Lecco

Francesca Caruso Assessore Cultura di Regione Lombardia

Relazione apertura lavori

Lorenzo Riva Vice Presidente Camera di Commercio di Como Lecco

Compongono il panel

Ilaria Bonacina Presidente Confartigianato Imprese Lecco

Gianni Canova, Rettore IULM e critico cinematografico

Fabio Dadati Presidente Lariofiere

Mauro Piazza Sottosegretario con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio di Regione Lombardia

Cristina Priarone Presidente di IFC (Associazione delle Filmcommission Italiane)

Claudio Taiana Presidente Villa Erba

INVITATI