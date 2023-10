Il ‘Requiem’ di Verdi apre il Festival ‘Lecco Città dei Promessi Sposi’

Inaugurata la tradizionale rassegna culturale dedicata al Manzoni e alla sua opera

Tantissime persone in Basilica per la Messa di Requiem scritta da Giuseppe Verdi nel 1873 per onorare la morte dello scrittore

LECCO – Il ‘Requiem’ di Giuseppe Verdi andato in scena venerdì sera nella Basilica di San Nicolò ha aperto ufficialmente il Festival ‘Lecco Città dei Promessi Sposi’, tradizionale rassegna di eventi ed esperienze promossa dall’amministrazione comunale omaggio ad Alessandro Manzoni e alla sua opera.

L’inaugurazione della kermesse è avvenuta nel pomeriggio presso Villa Manzoni alla presenza del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e della vicesindaco ed Assessore alla Cultura Simona Piazza.

“Quest’anno il Festival acquista ancora più valore per la coincidenza con il 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni – ha ricordato il sindaco – che la nostra città sta celebrando con una rassegna che, da maggio, si protrae fino a dicembre e che non a caso abbiamo voluto chiamare ‘Una Città per Manzoni‘. Un grande contenitore, la cui ricchezza sta nella qualità e molteplicità degli eventi, anche grazie all’apporto di creatività e progettazione offerto da numerose realtà di Lecco”.

“Oggi, 6 ottobre, sono esattamente tre anni che sono diventato sindaco ed è per me un grande onore e piacere inaugurare questa tradizionale rassegna che vuole restituire alla città un patrimonio di tradizioni e conoscenza di cui Manzoni è portatore – ha continuato il primo cittadino – proprio quest’estate ho riletto ‘I Promessi Sposi’ ed è stato interessante rivedere, nei personaggi e nelle situazioni, la realtà degli uomini, ancora oggi”.

Nel suo intervento, Simona Piazza ha voluto ringraziare l’amministrazione, il Simul e tutte le realtà che rendono possibile il Festival, ogni anno più ricco e sperimentale. Ha preso poi la parola il musicologo Angelo Rusconi che ha introdotto ai presenti La Messa di Requiem di Giuseppe Verdi, opera composta nel 1873 proprio per onorare la morte di Alessandro Manzoni: “150 anni dopo abbiamo voluto riproporre questo straordinario concerto, omaggio che Lecco tributerà allo scrittore” ha ricordato Piazza.

Il Requiem di Verdi è stato eseguito nella Basilica di San Nicolò dal Coro Amici del Loggione del Teatro alla Scala, dal Coro San Gregorio Magno e dall’Orchestra Antonio Vivaldi: un’esibizione unica ed emozionante che ha incantato i numerosissimi presenti.

La rassegna proseguirà fino al prossimo 15 ottobre (QUI il programma completo), tra gli appuntamenti del fine settimana da ricordare la visita guidata ‘Sulle tracce del Manzoni’ che si terrà sabato alle 14.30 con partenza da Piazza Stoppani e domenica sera alle ore 21 al Cenacolo Francescano l’incontro con l’attore Tullio Solenghi.

GALLERIA FOTOGRAFICA