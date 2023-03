Lecco, al Cenacolo la fiaba musicale “Il gatto con gli stivali”

Appuntamento domenica 12 ottobre al Cenacolo Francescano nell’ambito di Piccoli e grandi insieme

A narrare la storia il poliedrico Marcello Corti su musiche di Angelo Sormani

LECCO – È tempo di risate e allegria per i più piccoli, grazie alla straordinaria fiaba musicale “Il Gatto con gli Stivali” che arriva in scena domenica 12 marzo alle 15.30 presso il Teatro Il Cenacolo Francescano di Lecco. Lo spettacolo è inserito nella stagione “Piccoli e Grandi Insieme” e si presenta come un appuntamento imperdibile per bambini da 4 a 10 anni, ma anche per tutta la famiglia.

La magia della fiaba si unisce alla musica grazie all’ensemble di sax e percussioni della Banda Sociale Meratese, diretto dal poliedrico Marcello Corti, che si esibirà in un coinvolgente racconto musicale. Sarà infatti lo stesso Corti a narrare la storia del Gatto con gli Stivali con la sua direzione energica, coinvolgendo il pubblico di tutte le età in un percorso musicale innovativo ed originale.

Le musiche sono state composte da Angelo Sormani, che ha saputo dare vita a melodie coinvolgenti e incantevoli.

I biglietti sono in prevendita online su www.teatrocenacolofrancescano.it Ingresso adulti 5 euro e bambini 4 euro.