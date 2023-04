Lecco. Al Circolo Figini arriva ‘Montagna viva’, con scatti di Emilio Frisia

70 immagini che indagano il rapporto tra essere umano e ambiente montano

Inaugurata sabato 15 aprile, resterà aperta fino al 12 maggio. Presente anche una sezione dedicata all’alpinismo

LECCO – Per la prima volta a Lecco saranno esposti, al Circolo Figini di Maggianico, gli scatti di Emilio Frisia, realizzati durante le sue escursioni alpinistiche, che daranno vita alla mostra ‘Montagna viva’, inaugurata sabato 15 aprile alle ore 18.00. Settanta fotografie che si pongono come vere e proprie fonti di informazioni sulla vita della montagna nella sua totalità, ma anche occasione per il loro autore di dare forma alla sua sensibilità visiva, ampiamente descritta nei suoi celebri manuali dedicati alla fotografia della montagna.

Durante l’apertura dell’esposizione sarà possibile incontrare il curatore Daniele Re e Franca Garuti, moglie di Frisa. A occuparsi della mostra l’associazione culturale Lumis Arte in collaborazione, oltre che con il circolo, con il Fotoclub Airuno.

La mostra conduce i visitatori in un viaggio attraverso i diversi ambienti montani e le presenze che li abitano, siano esse persone che falciano il fieno, mucche al pascolo o lumache rintanate nei loro gusci, alberi solitari o prati sferzati dal vento, cascate, ghiacciai e fossili. Una sezione della mostra è dedicata all’alpinismo, attività praticata in prima persona dal fotografo, dove ampi paesaggi innevati si alternano alle piccole figure umane che li animano. Particolare attenzione verrà riservata alle fotografie di Emilio Frisia dedicate alle montagne lombarde e del nord Italia, dal Resegone al Monte Bianco, dalla Val Masino alla Valmalenco, per citare solo alcuni esempi. Frisia ha peraltro frequentato innumerevoli volte le vette locali, sia Grigna che Resegone.

Addentrarsi nell’esposizione è opportunità per riscoprire anche la vita avventurosa e il pensiero critico di un autore di notevole importanza nel panorama culturale degli anni ’60 e ’70, che ha svolto un’intensa attività divulgativa attraverso la pubblicazione di libri (Come fotografare in montagna, 1967) e articoli su riviste. Non a caso le sue fotografie furono commentate da letterati del calibro di Dino Buzzati e pubblicate su importanti riviste come ‘Le vie d’Italia. Rivista mensile del Touring Club Italiano’.

Con le fotografie dedicate alle tracce della vita in montagna, Frisia orienta la sua poetica verso l’intimità del rapporto tra l’essere umano e ambiente montano. Egli racconta una storia di forme, luci e atmosfere che colgono la vita propria della montagna, che si manifesta negli elementi naturali che la compongono: un racconto lontano dal nostro tempo, colto da uno sguardo semplice e chiaro, caratteristico della seconda metà del Novecento.

L’esposizione ‘Montagna viva’ rappresenterà la perfetta terza tappa della rassegna Fuori dal Tempo, ideata da Lumis Arte, che si concluderà con la mostra personale di Sara Invernizzi (13 maggio – 9 giugno). Questa mostra nasce per perseguire uno degli obiettivi fondativi dell’Associazione di Lumis Arte, ovvero quello di conservare e valorizzare gli archivi di artisti e fotografi che, altrimenti, rischierebbero di venir dimenticati.

Mostra aperta dal 15 aprile al 12 maggio nei seguenti orari: da martedì a domenica 8.00-22.00. Lunedì chiuso. Per informazioni: 0341 420011; circolofigini@gmail.com; lumisarte@yahoo.com.