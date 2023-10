Lecco città dei Promessi Sposi, un centinaio di giovanissimi al laboratorio nel “Fuori Festival”

Successo per la proposta “Scopri la storia de I Promessi Sposi, risolvi gli enigmi e conquista la villa!”

L’edizione 2023 del Festival Lecco città dei Promessi Sposi ha fatto registrare nel complesso 1500 presenze

LECCO – Successo per il laboratorio didattico riservato al primo ciclo delle scuole primarie svoltosi nelle due giornate di lunedì 10 e venerdì 13 ottobre nell’ambito del “Fuori Festival” della rassegna “Lecco città dei Promessi Sposi”. Il laboratorio intitolato ”Scopri la storia de I Promessi Sposi, risolvi gli enigmi e conquista la villa!” è stato curato da Ina Cara e Fedora Olivadese ed ha visto la partecipazione di un centinaio di giovanissimi “detective” che hanno potuto seguire il racconto delle vicende di Renzo e Lucia in una versione semplificata, misurarsi con enigmi sulla loro storia e visitare Villa Manzoni come ospiti specialissimi.

Il laboratorio completa la proposta del Festival “Lecco, città dei Promessi Sposi”, la rassegna di eventi e di esperienze organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Si.M.U.L. e dedicata al romanzo del Gran Lombardo. L’edizione 2023, dal titolo “Gli uomini e il tempo mi diran chi sono …”, ha fatto registrare nel complesso 1500 presenze ed ha animato la città dal 6 all’8 ottobre, offrendo un nutrito programma di eventi, completato da un intenso “Fuori Festival” che troverà il suo completamento nelle due cerimonie di attribuzione del Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni, a cura di Confcommercio Lecco-50&Più.