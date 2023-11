Leggermente Off, il 16 novembre a Lecco arriva Candida Livatino

La grafologa, spesso ospite in televisione, presenterà il suo libro da Cattaneo in via Roma alle ore 18

LECCO – Candida Livatino sarà ospite a Lecco della libreria Cattaneo di via Roma giovedì 16 novembre. Livatino, perito grafologo, è spesso ospite di programmi televisivi: a Lecco presenterà il libro “Grafologia e criminologia. Killer e vittime analizzati attraverso la loro scrittura” (Mursia). L’evento Leggermente OFF – promosso all’interno delle proposte realizzate durante l’anno da Assocultura Confommercio Lecco come naturale prosecuzione della manifestazione di promozione della lettura giunta alla sua quattordicesima edizione – avrà inizio alle ore 18.

In questo libro, attraverso l’analisi attenta e approfondita della scrittura, Candida Livatino mette a nudo le personalità di coloro che nel nostro Paese si sono macchiati di atroci delitti (come Michele Buoninconti, Matteo Messina Denaro, Andrea Volpe), fino a indagare l’animo dei più noti serial killer (come Ted Bundy, Charles Manson, Leonarda Cianciulli), con la convinzione che la grafologia (che ha lo scopo di studiare il gesto grafico e ricavarne elementi che riguardano il carattere, personalità e il comportamento), possa essere uno strumento di prevenzione e aiutare donne vittime di violenza a evitare un destino tragico (studia la grafia di alcune vittime di femminicidio come Roberta Ragusa, Sarah Scazzi e Yara Gambirasio). La prefazione del libro è a cura dell’ex comandante dei Ris, Luciano Garofano

Candida Livatino è giornalista pubblicista, perito grafologo, ed è specializzata in analisi della scrittura, nei disegni dell’età evolutiva e nella valutazione grafologica finalizzata alla selezione del personale. È iscritta all’Associazione Grafologica Italiana. Collabora con “Mattino Cinque”, “Quarto Grado”, “Forum”, “Le Iene” e con le testate giornalistiche del gruppo Mediaset.