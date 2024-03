‘Metà del mondo son donne’, Sala Ticozzi gremita per il concerto-evento

Musica e racconti in occasione della Giornata Internazionale della Donna

LECCO – Una serata di musica, dedicata alle donne e alla storia: Sala Don Ticozzi gremita per l’evento ‘Metà del mondo son donne’ andato in scena ieri sera, sabato, promosso dal Fondo Sostegno Arti dal Vivo in collaborazione con Fondazione Comunitaria del Lecchese, Cori Lombardia, Consulta Musicale di Lecco e il supporto di Lario Reti Holding e Acinque.

Ospiti della serata il Coro San Giorgio, diretto dal Maestro Gianmarco Aondio, e il Coro Grigna diretto dal Maestro Riccardo Invernizzi, che hanno regalato ai tantissimi presenti uno spettacolo emozionante e sentito.

Alla serata era presente anche l’associazione Alfa (Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie) per una testimonianza sull’attività svolta.

GALLERIA FOTOGRAFICA a cura di Giancarlo Airoldi