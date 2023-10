Musica. Che successo per Davide Van Des Sfroos al Discoshop

Pienone dentro e fuori il negozio di dischi lecchese

Chiacchierata, musica e firmacopie finale

LECCO – Il cantautore comasco Davide Van De Sfroos è tornato a Lecco per presentare il suo ultimo disco, uscito pochi giorni fa, ‘Manoglia’. La presentazione è avvenuta ieri al Discoshop di Lecco, negozio di proprietà di Stefano Rusconi, con cui il cantautore intrattiene un rapporto di amicizia da diversi anni, essendo il quarto evento che Rusconi organizza sul territorio lecchese.

La giornata è iniziata alle 15 con quattro chiacchiere insieme al cantautore civatese Lorenzo Bonfanti, per poi lasciare il microfono a Van de Sfroos, intervistato dal giornalista comasco Maurizio Pratelli. C’è stato spazio per molte chiacchiere e quattro canzoni del nuovo disco, suonate davanti al locale strapieno. Il successo è stato tale che anche fuori dal negozio si sono fermate oltre un centinaio di persone, intente a seguire l’evento.

Conclusa la chiacchierata/concerto è poi cominciato il classico rito di incontro col cantante, per una foto o una firma sul disco, fino alle 18.30 inoltrate.

“Organizzare questi eventi che portano cantanti di questo livello di fronte al pubblico per me è veramente meraviglioso – dichiara Rusconi – con Davide c’è un rapporto di amicizia e stima che dura da molti anni e sono contento che tante persone abbiano partecipato oggi, riempiendo non solo il negozio, ma anche il marciapiede di fronte. È stato un pomeriggio magico”.