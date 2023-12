Nameless Festival 2024: si arricchisce la line up, svelati nuovi artisti

A partire da oggi sono disponibili i single day tickets

Ancora novità a poche settimane dall’annuncio dei primi nomi

LECCO – A poche settimane dall’annuncio dei primi nomi e di grandi novità per l’edizione 2024, tra cui l’abolizione dei token e acqua e parcheggi gratuiti, Nameless Festival, in programma dal 14 al 16 giugno 2024 tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, arricchisce la propria line up svelando nuovi artisti che si alterneranno sui 5 palchi: Bad Boombox, Boys Noize, Chase & Status, Deadmau5, Hol!, Jersey, Justice, Kenya Grace e Testpilot si aggiungono a Benny Benassi, Dj Snake, Edmmaro, Ian Asher, Imanu, Level Up, Marlon Hoffstadt, Merk & Kremont, Jazzy, Pino D’Angiò, Sammy Virji e Subtronics.

A partire da oggi saranno disponibili anche i single day tickets sulle piattaforme namelessfestival.it e ciaotickets.com. Con l’edizione 2024 Nameless Festival si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, iniziata ormai 10 anni fa. Dal 2022, dopo lo stop forzato di due anni dovuto all’emergenza sanitaria, l’evento si è trasferito in un’immensa area di 400 mila mq immersa nella natura e situata tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco.

Mai come quest’anno Nameless Festival, la cui identità musicale, culturale e sociale acquisita nel tempo è diventata ormai fortissima, ha contribuito a valorizzare il territorio che lo ospita diventando un potente strumento di promozione turistica a livello locale. Grazie al Festival, infatti, il Comune di Annone di Brianza è stato inserito nella Top10 delle mete di tendenza per gli italiani in vacanza quest’anno stilata da Airbnb. Nel 2021, inoltre, Nameless Srl è stata inserita nella classifica “Leader della Crescita” stilata da Il Sole 24 Ore e Statista, conquistando la posizione #1 tra le aziende operanti nel settore degli eventi.

Radio 105, radio ufficiale del Nameless Festival, sarà presente sul posto con i propri talent e coinvolgerà, attraverso i propri canali on air e social, tutto il mondo 105.