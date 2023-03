Leggermente prosegue: gli appuntamenti di martedì e mercoledì

Il prof. Mario Vergani sarà protagonista della giornata di martedì a Leggermente

Doppio appuntamento mercoledì con il giornalista Claudio Fava sul tema della mafia e l’etologo Marchesini sul “tramonto dell’uomo”

LECCO – Archiviato il primo week-end e in attesa degli incontri odierni previsti presso la sede di Confcommercio Lecco (alle ore 18 di oggi, lunedì, don Marco Crippa interverrà sul tema “L’uomo contemporaneo nella relazione con la trascendenza. Quale etica della responsabilità?”, mentre alle ore 21 sarà il sociologo Aldo Bonomi a parlare di “L’identità sta nel soggetto o nella relazione?”), la quattordicesima edizione di Leggermente si prepara a vivere le importanti proposte in calendario nella parte centrale della settimana.

Martedì 21 marzo alle ore 18 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi a Lecco – per approfondire il tema scelto dal Comitato Scientifico “L’altro da me. Rileggere le relazioni” – è stato invitato Mario Vergani, professore associato di Filosofia teoretica presso l’Università di Milano-Bicocca, che presenterà il suo libro “Responsabilità. Rispondere di sè, rispondere all’altro” (Raffaello Cortina Editore). Che cosa significa essere responsabili o sentirsi responsabili? Da chi è fatta valere la responsabilità, nei confronti di chi o di che cosa? Fino a che punto si spinge? Come si intrecciano responsabilità e libertà? Lungo un percorso che attraversa l’odierno scenario storico, sociale e culturale dell’azione responsabile, l’autore indaga i fondamenti filosofici del vincolo etico, delineando un modello di etica della relazione con profonde implicazioni teoriche e pratiche nei processi di costituzione dell’identità.

Mercoledì 22 marzo si parte con il giornalista e scrittore Claudio Fava che presenterà il libro “Centiventisei” (Mondadori), scritto insieme a Ezio Abbate, alle ore 9 presso il Pala Bachelet di Oggiono e alle ore 18.30 presso la Pizzeria Fiore di Lecco. Attorno al furto di una Fiat 126 si accende un crescendo di presentimenti, equivoci, rivelazioni, fughe; sullo sfondo, l’ombra densa e a tratti grottesca di Cosa Nostra e dei suoi progetti di morte. Un racconto di fulminante efficacia in cui, senza mai citarla, Fava e Abbate alludono ai preparativi della strage di via D’Amelio del ’92. Prendono distanza dalla cronaca degli eventi, ma mettono in scena tre personaggi nella cui vita e nella cui personalità vediamo il mondo di chi è nato sotto la mafia.

Sempre il 22 marzo ma alle ore 18 appuntamento in Confcommercio Lecco per l’incontro – sempre nel filone delle proposte tese ad analizzare l’argomento al centro della quattordicesima edizione di Leggermente – dal titolo “Il tramonto dell’uomo: verso nuovi modelli di esistenza” con Roberto Marchesini, etologo e fondatore della zooantropologia, la disciplina che si occupa della relazione tra l’essere umano e le altre specie, e studioso di scienze cognitive.

