Merate, al teatro Manzoni arrivano Ale e Franz

L’appuntamento di giovedì sera è già sold out

Sabato pomeriggio spazio alla rassegna dei Family Show

MERATE – Doppio appuntamento al Teatro Manzoni di Merate questa settimana con due spettacoli capaci di coinvolgere il pubblico adulto e le famiglie. Si comincia giovedì 25 gennaio alle 21 quando andrà in scena “Comincium – La commedia” con i due celeberrimi attori comici Ale e Franz (al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa) sul palco insieme a Rossana Carretto e Raffaella Spina con la regia di Alberto Ferrari. Si tratta di uno spettacolo leggero, divertente, il cui titolo sottolinea la voglia, post Covid, di ricominciare, con leggerezza, per riprendere a sorridere.

L’appuntamento è sold out: l’ingresso in sala è permesso dalle 20.15 agli abbonatidella stagione teatrale e agli spettatori già in possesso del proprio biglietto numerato.

Sabato 27 gennaio invece terzo appuntamento della rassegna dei Family Show con “L’omino della pioggia – Una notte tra acqua, bolle e sapone” di e con Michele Cafaggi per la regia di Ted Luminarc. Inizio alle 15.30, con ingresso dalle 15: biglietto 7 euro.

E’ possibile acquistare il proprio biglietto in biglietteria o prenotando con messaggio Whatsapp al 351 5890142 o via mail cineteatromanzonimerate@gmail. lasciando nominativo, numero di ingressi prenotati e recapito telefonico.