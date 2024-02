Merate: l’11 il concerto di Carnevale con Marcello Corti

Concerto di Carnevale domenica in Auditorium con il maestro Marcello Corti

MERATE – Concerto di Carnevale domenica 11 febbraio alle 17 in auditorium Giusi Spezzaferri con Marcello Corti, per una nuova storia musicale dedicata ai bambini (genitori e nonni).

L’appuntamento nasce da un’idea della scuola di musica San Francesco per avvicinare il pubblico dei più piccoli all’ascolto della musica dal vivo.

Insieme a Marcello, suoneranno Gabriele Bellini e Alessandro Gatti alle percussioni, per sottolineare con effetti sorprendenti, rumori e ritmi, un racconto tutto da scoprire.

La storia, imprevedibile e divertente come al solito, racconterà di due giovani pirati: tra (dis)avventure, tempeste, corsari, balene, strani mostri e creature misteriose, i giovanissimi protagonisti di questo libro dovranno riuscire a sopravvivere al naufragio della loro imbarcazione. Ce la faranno?

“Mi diverto sempre di più a raccontare queste storie musicali, perché ogni spettacolo è una piccola ricerca sia linguistica che musicale: per preparare un racconto per bambini, apparentemente semplice e improvvisato, occorre interrogarsi profondamente sul senso di ogni parola e di ogni rumore per cercare di costruire un percorso equilibrato, intrattenente, divertente e sorprendente in tutte le sue fasi – precisa Marcello Corti -. Ci vogliono un po’ di semantica, un po’ di storytelling, di estro e sicuramente la compagnia di due ottimi musicisti, Gabriele e Alessandro”.

L’ingresso per i bambini è gratuito. Per favorire la partecipazione delle famiglie, la San Francesco propone anche il “biglietto famigliare”: con l’acquisto di un biglietto intero (10 euro) potrà partecipare al concerto un’intera famiglia: genitori, figli (eventualmente anche i nonni).

I biglietti si potranno acquistare il giorno stesso del concerto presso l’Auditorium, a partire dalle 16.15 fino alle 16.45.

È gradita in ogni caso la prenotazione, che si può effettuare scrivendo un’e-mail all’indirizzo

della rassegna (merate.musica@gmail.com – indirizzo disponibile anche per informazioni).

Per informazioni o prenotazioni: merate.musica@gmail.com