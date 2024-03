Appuntamento giovedì 21 marzo alle 21 al teatro Manzoni di Merate

In scena l’attrice Ottavia Piccolo con l’orchestra multietnica di Arezzo con “Cosa nostra spiegata ai bambini”

MERATE – “Cosa nostra spiegata ai bambini”: è il titolo dello spettacolo che vedrà protagonista l’attrice Ottavia Piccolo, in scena al Teatro Manzoni di Merate giovedì 21 marzo alle 21 accompagnata dai solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Basata sul testo di Stefano Massini, la rappresentazione traccia la storia di Elda Pucci, prima donna eletta sindaco a Palermo e magnificamente interpretata da Ottavia Piccolo.

Una vicenda che, tra la sfiducia un anno dopo le elezioni e la casa a Piana degli Albanesi fatta saltare in aria con due cariche di esplosivo nel 1985, si intreccia con gli assassini del Generale Dalla Chiesa, di Michele Reina, di Piersanti Mattarella, di Pio La Torre, dello scrittore Pippo Fava, il cemento di Vito Ciancimino, gli Inzerillo, i Badalamenti, i Buscetta, l’avvento di Totò Riina. Chiddi forti, chiddi no e chiddi più. E la città di Palermo che per la prima volta, durante il mandato di Elda Pucci, la Dottoressa, si costituisce parte civile in un processo di mafia.

Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo tornano a confrontarsi in scena con le parole di Stefano Massini, dando voce e forma alla storia di una donna, di una città e di un anno costruendo un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce.

Lo spettacolo è già sold out: l’ingresso in sala è quindi solo per gli abbonati della stagione teatrale e spettatori già in possesso del proprio biglietto numerato dalle 20.15.

Informazioni presso la Biglietteria del teatro o con messaggio Whatsapp al 351 5890142 o via mail cineteatromanzonimerate@gmail.com

La biglietteria è aperta il martedì e giovedì dalle ore 21,00 alle 22,00 e nei giorni di spettacolo un’ora prima dell’inizio.