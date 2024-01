Ronzinante teatro: gli appuntamenti di gennaio e della rassegna OltreFestival

A gennaio sono in programma diverse repliche di “Wannsee” per le scuole

A febbraio arriva la rassegna OltreFestival con tre imperdibili appuntamenti

MERATE – Riprende con slancio, con l’anno nuovo, l’attività teatrale di Ronzinante, l’associazione di promozione sociale di Merate che da oltre 20 anni si occupa del teatro in tutti i suoi aspetti, dalla formazione, all’organizzazione di Festival e rassegne fino alla realizzazione e promozione dei propri spettacoli.

Dopo le repliche di inizio anno de “Il Calapranzi” e de “I Promessi Storti”, gli attori meratesi saranno impegnati nel mese di gennaio con diverse repliche dello spettacolo “Wannsee”, in occasione degli eventi legati alla Giornata della Memoria.

Lo spettacolo, scritto da Ivano Gobbato, ricostruisce fedelmente quanto avvenuto a Berlino, martedì 20 gennaio 1942, nel corso dell’incontro, che non durerà neppure due ore, nel quale vengono illustrate “le misure organizzative, tecniche e materiali per una soluzione definitiva del problema ebraico in Europa”.

L’unica di queste repliche aperta a tutto il pubblico (le altre sono esclusivamente dedicate a scuole superiori nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Como) si svolgerà sabato 27 gennaio alle 21 al Teatro Sant’Andrea di Bergamo (Via Porta Dipinta 37). Per prenotare sarà necessario contattare il 335 5254536.

Al termine di questa breve ma intensa tournée, partirà, nella piccola ma ospitale sede di Ronzinante a Merate (Novate – Via Vittorio Veneto 2) la rassegna “OltreFestival” composta da tre spettacoli di vario genere selezionati tra oltre cento proposte teatrali giunte da tutta Italia. Si comincia sabato 10 febbraio con “Limone e caffè”, una deliziosa commedia romantica portata dalla Compagnia degli Evasi di La Spezia mentre venerdì 23 febbraio andrà in scena “Temolo”, un toccante racconto sull’epopea della famiglia Temolo tra le due guerre mondiali, con la Compagnia QuintAssenza di Milano. Infine

sabato 9 marzo spazio a “Nei panni di Cyrano”, uno straordinario monologo in cui, attraverso la storia di Cyrano, ci si immerge nella realtà della scuola di oggi, rappresentato da Estragone Teatro di Pordenone.

Le prenotazioni per i (pochi) posti ancora liberi per questi spettacoli potranno essere fatte scrivendo a info@ronzinante.org o tramite whatsapp o sms al 335 5254536.