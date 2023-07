Successo a Oggiono per lo spettacolo “Tutta colpa di Luigi!”

“Un evento che ormai è diventato un appuntamento tradizionale di mezza estate”E

Evento offerto dai Lions Club Castello Brianza Laghi

OGGIONO – Un grande successo in fatto di presenze e di apprezzamento per “Tutta colpa di Luigi!”, lo spettacolo che il Lions Club Castello Brianza Laghi ha offerto alla comunità di Oggiono nella serata di giovedì 13 luglio in Piazza Alta.

“Un evento che ormai è diventato un appuntamento tradizionale di mezza estate, organizzato – come ha spiegato a nome del club il tesoriere Lamberto Lietti – con la finalità di raccogliere fondi per sostenere progetti sociali nel pieno rispetto dello spirito lionistico di service. Da alcuni anni, il ricavato viene devoluto ai progetti educativi della Parrocchia, per sostenere un’importante servizio destinato alle famiglie e ai più giovani”.

Il programma della serata ha riservato tante piccole sorprese, proprio perché è stato pensato come un’occasione per intrecciare tra loro due ricorrenze culturali che cadono nel 2023: il centenario della morte di Gustave Eiffel e il centenario della fondazione della Walt Disney Company. Aperto da un siparietto comico, un ideale dialogo tra l’ingegner Eiffel e il funzionario dell’Ufficio tecnico del Comune di Parigi per istruire la pratica edilizia per la costruzione della Tour, il recital è stato poi condotto da un ironico Mickey Mouse, che ha raccontato la storia della costruzione della Statua della Libertà e della Tour Eiffel, grazie all’ensemble Apple Lumiere, formato da Elena Mapelli, Margherita Santomassimo, Carlo Santomassimo, Francesco Manzoni e Marco Castiglioni. Accomunate dal fatto di essere entrambe frutto del genio di Eiffel (il grande ingegnere francese studiò la struttura interna della Statua), sia la Statua che la Torre furono costruite in Francia: la Statua infatti fu un dono dei Francesi agli Stati Uniti per celebrare l’Independence Day, e questo fu “tutta colpa di Luigi !”.

Per arrivare a capire chi fosse il misterioso Luigi del titolo, il pubblico è stato accompagnato in un viaggio musicale, che ha accennato ad alcuni fatti storico-culturali e ha interpretato le diverse sfaccettature di Parigi e di New York: a canzoni tratte da film Disney, come Le festin da Ratatouille o Tutti quanti voglion fare jazz da Gli Aristogatti, si sono alternati brani impegnati di musica classica e leggera, come il Bolero di Ravel e la Rapsodia in blu, e celebri hits dei musical, come People e New York New York. Un momento estremamente toccante è stato l’interpretazione dell’Hymne a l’amour, in ricordo dell’esibizione di Edith Piaf a New York il giorno in cui morì il suo grande amore Marcel Cerdan. Ultima meta del viaggio è stata però la Louisiana, la terra di Luigi: si è dato quindi spazio ai ritmi della città di New Orleans, a cui la Disney ha dedicato uno dei suoi film d’animazione, La principessa e il ranocchio.

In conclusione di serata hanno preso parola il sindaco di Oggiono Chiara Narciso, che ha ringraziato il Lions Club per l’impegno di proporre eventi musicali di qualità nell’ottica di promuovere e valorizzare un luogo di straordinaria suggestione come Piazza Alta, e il prevosto don Maurizio Mottadelli, che prendendo spunto a sua volta dalla bellezza del luogo ha sottolineato il significato cristiano della bellezza di vita in un momento storico in cui tale bellezza viene invece messa in discussione dall’odio e dalla guerra.

Le note delle canzoni “La cattedrale” e “L’aquilone”, tratte dal film Mary Poppins, hanno quindi caratterizzato il bis in chiusura, come invito ad apprezzare le piccole cose di ogni giorno, perché sono quelle che ci permettono di dare senso ed emozione alle nostre vite.