A Garlate va in scena “Odisseo – racconto di un’ePOPea”.

Tramm presenta la produzione di Teatro Indaco & Campo Teatrale La Fabbrica

Appuntamento sabato 25 settembre alle 21 in piazza Santo Stefano

GARLATE – La guerra di Troia è finita ed Odisseo parte per Itaca, per riabbracciare sua moglie e suo figlio. Un viaggio epico durato 10 anni, in balia di venti e furie divine che lo spingeranno su terre incantate dove incontrerà Dei, Dee, messaggeri, esseri malvagi, popoli accoglienti ed altri ostili. Il viaggio di un uomo accompagnato da grandi passioni, terribili paure, immense gioie e straordinari momenti di pace. Uno spettacolo avvincente, godibile, divertente ed emozionante, adatto a viaggiatori di ogni età.

Regia di Mario Gonzalez con Carlo Decio, costumi Cristina Mariani. Durata 70 minuti. Necessaria prenotazione: scrivi a info@tramm comunicando numero di persone. Necessario essere in possesso di Green Pass.