Antonio Albanese torna nella sua Olginate, bagno di folla al cinema Jolly

In tantissimi hanno voluto abbracciare l’attore che ha presentato il film Cento Domeniche

“Una serata davvero emozionante che rimarrà nella storia del cinema Jolly”

OLGINATE – In tantissimi hanno voluto abbracciare, ieri sera, l’attore olginatese Antonio Albanese che è tornato nel paese dove è cresciuto per presentare il suo ultimo film “Cento Domeniche”. Ad accoglierlo il sindaco di Olginate Marco Passoni e il parroco don Matteo Gignoli, oltre a centinaia di concittadini e non solo.

Cento Domenica racconta una storia di ingiustizia. Antonio, operaio in prepensionamento che vive a Lecco, conduce un’esistenza molto regolare e tranquilla: gioca a bocce con gli amici, si prende cura della madre anziana, ha ottimi rapporti con la ex moglie e stravede per Emilia, la sua unica figlia. Per garantirsi la vecchiaia ha messo via i risparmi di una vita che gli consentono di barcamenarsi. Quando Emilia gli annuncia che ha deciso di sposarsi, Antonio, felicissimo, può coronare il suo sogno regalandole il ricevimento che insieme hanno sempre immaginato, usando proprio i soldi risparmiati. In banca però i dipendenti sono sfuggenti e il direttore cambia continuo: Antonio scopre che è stato ingannato e ha perso tutto.

Tanta la curiosità intorno al film che è stato girato sul nostro territorio. Sold-out per entrambe le proiezioni di ieri che hanno visto la presenza dell’attore che volentieri ha dialogato con il pubblico ricordando anche aneddoti che lo legano a Olginate, allo stesso teatro Jolly e nonché al nostro territorio.

Sul palco a dialogare con Antonio Albanese c’erano Mattia Morandi e Manuel Missana due volontari dello staff che da ormai cinque anni si impegna per portare avanti la sala dell’oratorio con proposte di assoluta qualità e che, questa volta, è riuscita a organizzare qualcosa di memorabile.

“Una grande serata davvero emozionante per noi e per Antonio che ringraziamo per aver accolto il nostro invito a essere con noi, addirittura per una doppia proiezione – ha detto Mattia Morandi a nome di tutto lo staff -. Una serata che rimarrà nella storia del cinema Jolly”.

Servizio photo di Giovanni Bresciani