Osa e Cab Polidiagnostico presentano “Mangia bene corri forte”

Appuntamento il 20 novembre al centro Fatebenefratelli

Incontro con il dottor Paolo Godina autore del libro “Mangia bene corri forte”

VALMADRERA – L’Osa Valmadrera e il Cab Polidiagnostico invitano tutti alla serata di mercoledì 20 novembre (ore 21) sulla nutrizione e sui corretti stili di vita.

L’appuntamento è a Valmadrera presso il Centro Fatebenefratelli. Il dottor Paolo Godina, nutrizionista, biologo, sportivo e triathleta presenterà il suo libro “Mangia bene corri forte”. La serata non è rivolta solo agli sportivi, ma a tutte le persone che vogliono rimanere in forma. Sarà un’ottima occasione per capire come restare in forma semplicemente adottando stili di vita più sani e praticando trenta minuti di attività fisica al giorno.