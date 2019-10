Torna la rassegna “Di Martedì” a Bellano, con otto appuntamenti

“Di Martedì” incontri culturali a Bellano. Si parte il 29 ottobre

Serate a ingresso libero nella sala civica in via Marinai d’Italia

BELLANO- Ripartirà martedì 29 ottobre alle 20.45 la prima delle 8 serate divulgative della rassegna “Di Martedì”, giunta al secondo anno.

Si tratta di una serie di incontri che, una volta al mese, chiaramente di martedì, toccheranno diverse materie del conoscere, dalla botanica al cinema, dalla letteratura alla filosofia, dalla geologia alla musica.

La rassegna è presentata dal sindaco di Bellano Antonio Rusconi: “Credo sia un’importante conferma nel già ricco programma di iniziative a sfondo culturale del bellanese, dopo un primo anno sicuramente soddisfacente nella partecipazione. I relatori, che ringraziamo per aver aderito a questo bel progetto culturale, ci faranno scoprire o riscoprire alcuni temi di sicuro interesse, partendo dalla gestione e la cura del verde arboreo, tema sempre più importante visti anche i recenti fatti di cronaca, per affrontare la paleontologia, le figure di Picasso e Schopenhauer, fare un tuffo negli anni settanta e scoprire gli intrecci tra le diverse arti”.

Le serate, ad ingresso libero, si svolgeranno nella nuova sala civica in via Marinai d’Italia (ex circolo lavoratori – bocciodromo) ed avranno durata di circa 1 ora, con inizio alle ore 20.45.

“Ogni serata conterrà qualcosa di interattivo, un accompagnamento con proiezioni, di filmati o slides, così da poter rendere più viva e coinvolgente la presentazione. Crediamo che spaziando in diversi ambiti dell’arte e della conoscenza i partecipanti possano portare a casa una grande ricchezza in seguito a questi incontri. Un grande ringraziamento va quindi un grazie al Preside dell’istituto scolastico di Bellano che coordina il progetto ed ai relatori che allieteranno queste serate”.

“Il primo incontro – continua il sindaco – si terrà il 29 ottobre e avrà come tema la botanica. Dato che la caduta del platano secolare all’interno dei giardini dell’Orrido ci ha toccati da vicino, abbiamo colto l’occasione per invitare il dott. Agronomo Marco Pecollo che ci terrà un incontro dove spiega i corretti metodi per la manutenzione e la gestione delle piante arboree presenti sul nostro territorio”.

Seguiranno poi, fino a maggio 2020, tanti altri appuntamenti:

26 NOVEMBRE – parliamo di GEOLOGIA

“Da Leonardo a Stoppani. Nascita della Paleontologia in Italia”

Relatore: Prof. Giovanni Rossi

_ _ _

17 DICEMBRE – parliamo di ARTE

“Picasso. Il gesto artistico dell’esposizione milanese del 1953”

Relatrice: Prof.ssa Laura Polo

_ _ _

28 GENNAIO 2020 – parliamo di FILOSOFIA

“Schopenauer e la concezione dell’arte”

Relatrice : Prof.ssa Maria Luisa Montagna

_ _ _

25 FEBBRAIO – parliamo di MUSICA

“Musica al microscopio. Immersione nelle strutture musicali.” (Con musiche di Bach, Beethoven – Debussy – Liszt)

Relatore: Prof. Michele Santomassimo

_ _ _

24 MARZO 2020 – parliamo di LETTERATURA

“Vita o Teatro? Charlotte Salomon e Sylvie Schenk tra biografia e finzione”

Relatrice : Prof.ssa Roberta Tadini

_ _ _

21 APRILE 2020 – parliamo di STORIA

“Gli anni Settanta. Il decennio lungo della storia italiana”

Relatore: Prof. Michele Donnanno

_ _ _

26 MAGGIO 2020 – parliamo di CINEMA

“Fotografi e Pittori. Approcci di Stanley Kubrick, Peter Greenaway e David Lynch”.

Relatore: Prof. Giacomo Pelladoni