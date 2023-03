A Civate il reading “Disonorata – le mafie non uccidono le donne”

Appuntamento venerdì 10 marzo in sala consigliare

Un reading tra racconti e canzoni. Storie di donne uccise dalle mafie

CIVATE – Il Comune di Civate propone per venerdì 10 marzo l’appuntamento “Disonorata, le mafie non uccidono le donne” presentato dall’Associazione Culturale “Lo Stato dell’Arte”.

Un reading tra racconti e canzoni. Storie di donne uccise dalle mafie. Racconti volti a sfatare una volta per tutte l’assurda credenza che i clan in virtù di un presunto codice d’onore non uccidano le donne. Niente di più falso e la storia lo dimostra: le donne uccise dalle mafie sono più di 150.

“Disonorata” vuole dunque rappresentare un momento di riflessione intorno al rapporto donne e mafie, tema spesso sottaciuto, lo fa attraverso testi narrati e cantati, musica e silenzi. Lo spettacolo nasce dal desiderio di raccontare e ricordare nomi e fatti. Donne diventate “simbolo”, come Emanuela Loi, Lea Garofalo e Rita Atria, ma anche donne sconosciute che hanno avuto il coraggio di scegliere da che parte stare!

Con Alberto Bonacina e Sara Velardo. Musiche di Sara Velardo. L’evento si terrà presso la sala consigliare del Comune di Civate alle ore 20.45.