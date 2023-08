A Pasturo in scena lo spettacolo “Tugnin, l’anima di Antonia”

Sabato 12 agosto la coproduzione firmata Cai Lecco e Stato dell’Arte

Nella stessa giornata sarà possibile visitare la casa e lo studio della poetessa Antonia Pozzi

PATURO – Dopo il grande successo della prima assoluta in occasione della rassegna Monti Sorgenti, torna sul palcoscenico lo spettacolo “Tugnin, l’anima di Antonia”, coproduzione del Cai Lecco e dell’associazione culturale Lo Stato dell’Arte. Un grande lavoro di squadra che ha coinvolto l’attore Alberto Bonacina e l’attrice Ancilla Oggioni, Sara Velardo (musiche originali), Federico Videtta (riprese video), Matteo Binda (direzione tecnica) e Roberta Corti (coordinamento alla produzione).

L’Associazione Il Grinzone, in collaborazione con la Pro Loco di Pasturo e l’Associazione La Casa di Antonia ha organizzato l’appuntamento per sabato 12 agosto, alle ore 21. Lo spettacolo avrà luogo nella suggestiva cornice della casa dove visse la poetessa Antonia Pozzi, a Pasturo, in via A. Manzoni, 1 (in caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel vicino salone cinematografico). E’ vivamente consigliata la prenotazione all’indirizzo mail ilgrinzone@gmail.com. Costo del biglietto di ingresso 5 euro.

Nella stessa giornata di sabato 12 agosto sarà possibile visitare la casa e lo studio della poetessa alle ore 10 e alle ore 17 prenotandosi all’indirizzo mail: casa.antoniapozzi@gmail.com.