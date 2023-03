Confcommercio Lecco: un corso per conoscere e usare TikTok

Appuntamentro per lunedì 17 aprile, dalle 9 alle 13

“Strumento di comunicazione efficace per molte aziende e brand”

LECCO – “TikTok ha subito una crescita esponenziale e si è evoluto diventando oggi uno strumento di comunicazione efficace per molte aziende e brand: attraverso la produzione di contenuti creativi e applicando la giusta strategia, è possibile raggiungere migliaia di utenti e aumentare la visibilità del proprio business”, fa Confcommercio Lecco.

Da queste valutazioni nasce l’idea da parte del Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, di organizzare per la prima volta un corso per mostrare come funziona TikTok e come utilizzarlo al meglio per raggiungere i propri obiettivi di comunicazione digitale.

L’appuntamento formativo è in calendario lunedì 17 aprile dalle ore 9 alle ore 13 presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco: le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 7 aprile.

Il programma della mattinata affronterà i seguenti argomenti: come funziona TikTok per il business; tipologie di contenuti presenti su TikTok; impariamo ad usare TikTok in base ai nostri obiettivi; il piano editoriale.

Per informazioni e iscrizioni (rimborsate al 50% per le aziende regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo) è possibile contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.