Architetti e ingegneri lecchesi in visita alla Fiera Klimahouse di Bolzano

Uno dei più importanti eventi in Italia dedicato alla sostenibilità e all’efficienza energetica in edilizia

L’evento è nato dalla collaborazione tra Commissione Formazione e Commissione Cultura dei due ordini professionali

LECCO – Ottima partecipazione venerdì 10 marzo alla visita alla Fiera Klimahouse di Bolzano e alla Fondazione Antonio Dalle Nogare, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri e dall’Ordine degli Architetti PPC di Lecco. Venti professionisti lecchesi hanno potuto conoscere le novità proposte da uno dei più importanti eventi in Italia dedicato alla sostenibilità e all’efficienza energetica in edilizia: tematiche attorno a cui ruotano le più grandi sfide odierne del settore.

Ha concluso il programma la visita alla Fondazione Antonio Dalle Nogare, nata per promuovere l’arte contemporanea, intesa come linguaggio per leggere i cambiamenti della società e come strumento di dialogo tra architettura, innovazione e ricerca artistica, avvicinando a questo mondo un pubblico sempre più ampio. La visita della Fondazione, magistralmente presentata dall’Architetto Andrea Marastoni (uno dei progettisti del museo), è stata l’occasione per immergersi in un’atmosfera che coniuga la sfera architettonica della Fondazione, immersa e quasi nascosta sul fianco di una collina che sovrasta la città di Bolzano, e la particolarità della Collezione Permanente e dell’esposizione temporanea dedicata all’arte contemporanea in essa accolta. I racconti e gli aneddoti di cantiere presentati dal progettista hanno permesso ai partecipanti di apprezzare alcune scelte progettuali e hanno stimolato interessanti riflessioni sul ruolo del progettista in un’opera molto complessa come un edificio museale.