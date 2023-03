Artigiani in “vetrina”, Confartigianato lancia la sua nuova piattaforma

Trovare nuovi partner commerciali tra ‘vicini’ sul territorio e confrontarsi su problemi comuni

Il nuovo network lanciato da Confartigianato: “L’unione fa la forza. Una proposta gratuita per le attività associate”

LECCO – “Mi è capitato in passato di aver assistito al racconto di un nostro associato che nella ricerca di un prodotto particolare era finito per acquistare dalla Cina un manufatto prodotto nel capannone vicino al suo. Ovviamente questo è un esempio eclatante, ma ci sono tanti aspetti per i quali la conoscenza reciproca tra imprese risulta basilare, non solo nei rapporti commerciali e di business in generale, ma anche per confrontarsi su tematiche e problematiche comuni”.

Le parole di Daniele Riva, presidente di Confartigianato Lecco, riassumono l’importanza e l’opportunità della nuova iniziativa voluta dall’associazione: “Confartigianato Network”, il nuovo progetto di marketing associativo che coinvolge direttamente le attività.

“Confartigianato Network – spiega il presidente Daniele Riva – è una piattaforma virtuale che mette in vetrina le imprese associate che hanno sottoscritto l’iniziativa. Tutti gli associati di Confartigianato Imprese Lecco possono accedere al sito network.artigiani.lecco.it attraverso le proprie credenziali e trovare imprenditori associati afferenti alle 17 categorie che rappresentiamo su tutto il territorio provinciale. Diventa così immediata la ricerca di nuovi partner commerciali che magari hanno la propria sede a pochi km l’una dall’altra ma che non si conoscono tra loro”.

“L’unione fa la forza – aggiunge Riva – soprattutto se a fare rete sono imprese che condividono gli stessi valori e all’interno di un ambiente protetto come quello di Confartigianato. Inoltre, rispetto ad altri esperimenti commerciali su questa falsa riga, l’accesso alla piattaforma e agli eventi correlati è gratuita per i nostri soci”.

Il progetto, online dal 1° marzo, ha già raggiunto oltre 160 iscritti e domenica, per il lancio ufficiale dell’iniziativa, oltre 60 imprenditori si sono dati appuntamento alla Canottieri di Lecco in occasione della seconda Giornata della Cultura Artigiana, 19 marzo, dando vita a un’intensa mattinata di confronto.

“Abbiamo portato la nostra nuova piazza virtuale in una piazza reale – spiega Matilde Petracca, segretario generale Confartigianato Imprese Lecco – Siamo convinti ci sia il forte bisogno da parte delle imprese di conoscersi e fare rete, di sedersi intorno a un tavolo e condividere esperienze. L’intuizione era quella giusta: per tutta la mattinata, i nostri imprenditori hanno avuto la possibilità di partecipare a tavoli tematici, presentarsi gli uni agli altri e mettere a fattor comune la propria esperienza soprattutto su temi caldi che riguardano le PMI. L’energia in circolo è stata indubbiamente frizzante e positiva e gli imprenditori coinvolti hanno dichiarato di non vedere l’ora di dar seguito ai lavori iniziati ieri”.

Proseguono le iscrizioni alla piattaforma Confartigianato Network: per iscriversi è necessario essere associati a Confartigianato Imprese Lecco e compilare un breve form dati sul sito artigiani.lecco.it