Confartigianato Lecco. Successo per il 2° “Lecco Skills Training Lab”

Corso gratuito di riqualificazione professionale nel settore meccanico

Il 79% dei partecipanti ha completato il percorso formativo con la firma di un contratto di lavoro

LECCO – Si è conclusa con un risultato estremamente positivo la seconda edizione di “Lecco Skills Training Lab – Formarsi per ripartire”, corso gratuito di riqualificazione professionale nel settore meccanico, rivolto a residenti in provincia di Lecco disoccupati, d’età compresa tra 18 e 55 anni.

Il 79% dei partecipanti ha infatti completato il percorso formativo con la firma di un contratto di lavoro, a testimonianza dell’efficacia della proposta, strutturata in un livello base e in un livello avanzato. In totale il corso si è articolato in 397 ore di lezioni d’aula e di laboratorio, sostenute presso l’Istituto Fiocchi e la Fondazione Parmigiani-CFP Aldo Moro, ai quali si sono aggiunti due mesi di tirocinio formativo presso aziende metalmeccaniche del territorio lecchese, con rilascio finale di attestati di frequenza.

Capofila del progetto, in questa seconda edizione, è stata Confartigianato Imprese Lecco tramite il proprio ente accreditato Ente Lombardo Formazione Imprese (ELFI), con il supporto e la collaborazione di Camera di Commercio Como-Lecco, ente promotore e principale finanziatore dell’iniziativa, Provincia di Lecco, Ufficio scolastico per la Lombardia (Lecco), Compagnia delle Opere Lecco Sondrio, Istituto Fiocchi, CPIA Lecco “De Andrè”, Fondazione Parmigiani-CFP Aldo Moro, Confindustria Lecco e Sondrio e API Lecco Sondrio.

Il Direttore della sede territoriale di ELFI, Matilde Petracca, ha commentato così l’esito della seconda edizione dell’iniziativa. “Si tratta di una proposta che ha mostrato la propria efficacia in termini occupazionali, come evidenziano i numeri, assolutamente rilevanti. E’ un percorso che si è confermato una opportunità concreta per l’acquisizione di competenze non soltanto spendibili ma anche molto ricercate sul mercato del lavoro del nostro territorio, non esente da difficoltà in termini di reperimento di risorse umane”.

Il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centro impiego Carlo Malugani, dichiara: “Esprimo soddisfazione per il successo dell’iniziativa, perché la gran parte dei partecipanti ha trovato lavoro nel settore metalmeccanico, segno evidente che il corso è stato realizzato in funzione delle competenze più richieste dalle aziende del territorio. Un plauso a tutti i partner del progetto e ai partecipanti, che hanno creduto in questa opportunità e si sono impegnati al massimo per arrivare al traguardo. La Provincia di Lecco continuerà a cofinanziare questi progetti formativi territoriali, che sono diventati buone prassi da replicare in altri territori”.

Nel mese di dicembre è previsto l’avvio delle lezioni della terza edizione del progetto “Lecco Skills Training Lab – Formarsi per ripartire”, che si concretizzerà in un altro corso dedicato a “Lavorazioni Meccaniche e Utensileria” e il cui capofila sarà API Lecco Sondrio.

Requisiti di accesso: possesso licenza media o titolo di studio certificato conseguito nel proprio paese di origine, certificazione di lingua italiana almeno di livello A2. Oltre a un’indennità mensile di tirocinio, è prevista anche l’erogazione ai corsisti di un’indennità di partecipazione legata alla frequenza delle lezioni.