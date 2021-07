Bilancio positivo secondo il presidente di Federmoda Lecco Oscar Riva

Si è chiusa con l’ultimo appuntamento di ieri sera, giovedì, l’iniziativa di Confcommercio Lecco

LECCO – E’ ampiamente positivo il bilancio fatto registrare da Shopping di Sera, l’iniziativa di Confcommercio Lecco che prevede l’apertura dei negozi il giovedì sera a Lecco. Sei gli appuntamenti programmati in occasione della ventesima edizione: 24 giugno, 1-8-15-22-29 luglio. Tante le persone che sono arrivate in città per passeggiare alla sera per le vie del centro e per fare acquisiti, in particolare dopo l’inizio dei saldi estivi.

“Siamo soddisfatti: a parte un giovedì di brutto tempo per il resto è andata bene anche con il meteo – commenta Oscar Riva, presidente di Federmoda Lecco e consigliere di Confcommercio Lecco -. Abbiamo registrato una buona affluenza per le strade di Lecco e anche i negozi hanno lavorato. Il bilancio è positivo: anche quest’anno grazie a ‘Shopping di Sera’ abbiamo dato alla città un volto più turistico. La speranza è che l’anno prossimo si possa replicare l’iniziativa in un contesto più favorevole, prolungando il periodo di apertura coordinata”.

L’arrivederci è quindi al 2022… nella speranza di potere tornare ad avere anche più proposte collaterali per arricchire le serate di chi vuole fare acquisiti a Lecco nel dopocena.