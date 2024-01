Fornitore Offresi Arredo&Design, primo giorno di salone a Lariofiere

Tanti i professionisti interessati alle ultime tendenze e innovazioni

Tra i principali temi emersi l’urgente bisogno di investire nella formazione

ERBA – Il primo giorno della seconda edizione del salone “Fornitore Offresi Arredo e Design” si è concluso con partecipazione e interesse da parte di buyer e addetti del settore. La manifestazione ha visto la presenza di professionisti desiderosi di esplorare le ultime tendenze e innovazioni nel mondo dell’arredamento e del design.

Nel pomeriggio, uno degli eventi clou del salone è stato il convegno intitolato “Il Futuro delle nostre Imprese: Architetti, Artigiani, Formazione”. La tavola rotonda, che ha caratterizzato la prima giornata, ha offerto uno sguardo approfondito sul futuro delle imprese nel contesto dell’arredamento e del design. Tra i relatori di prestigio che hanno condiviso le loro prospettive e competenze ci sono stati Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere; Maurizio Riva, Presidente del Consorzio Vero Legno; Arch. Margherita Mojoli, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Como; Arch. Anselmo Gallucci, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Lecco; Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia; Ilenia Brenna, Direttrice di ENAIP Lombardia Cantù; e Chiara Rodriguez, Presidente di Materially.

Uno dei principali temi emersi durante il convegno è stato l’urgente bisogno di investire nella formazione. Nonostante la crescente domanda di lavoro nel settore, si è evidenziata una carenza di lavoratori qualificati. I relatori hanno sottolineato l’importanza di fornire opportunità di formazione continua per rispondere efficacemente alle esigenze di un settore in costante evoluzione. La discussione ha evidenziato che, per mantenere l’eccellenza e la competitività, è fondamentale adattare le competenze alle nuove sfide che il panorama dell’arredamento e del design presenta.

