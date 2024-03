Gelato artigianale: Lombardia 1^ con oltre mille laboratori (2 su 3 artigiani). Lecco sfiora il 77%

Domenica 24 marzo si celebra la Giornata europea del gelato artigianale

Anche quest’anno Confartigianato Imprese Lecco sostiene l’iniziativa, coinvolgendo alcune gelaterie artigianali del territorio

LECCO – Domenica prossima, 24 marzo, si celebra la Giornata europea del gelato artigianale, istituita dal Parlamento Europeo nel 2012, nel contesto della valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di ogni singolo Stato membro, sottolineando che “tra i prodotti lattiero-caseari freschi, il gelato artigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare”.

Anche quest’anno Confartigianato Imprese Lecco ha voluto sostenere l’iniziativa, coinvolgendo alcune delle gelaterie artigianali del territorio, chiamate domenica a preparare il gusto dell’anno con creatività e maestria, ispirandosi anche a tradizioni e sapori locali. “La Giornata vuole sensibilizzare i consumatori a scelte più orientate verso alimenti sani, nutrienti, gustosi e ottenuti con metodi tradizionali che non si ripercuotano sull’ambiente – spiega la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina – Si vuole, inoltre, raccontare un prodotto che si è progressivamente destagionalizzato, creando valore lungo tutto l’anno”.

Quest’anno i riflettori si poseranno su un sapore belga, che anche le gelaterie artigianali del territorio lecchese interpreteranno e proporranno ai consumatori, come avverrà in tutta Europa. “Il gusto di quest’anno è la Gaufre de Liège, che omaggia la famosa cialda dolce, croccante fuori e morbida dentro – commenta Luca Plinio Butti, presidente della categoria Alimentaristi di Confartigianato Imprese Lecco –. La Giornata non vuole però essere solo l’occasione per far assaggiare ai cittadini lecchesi una specialità belga, ma anche e soprattutto l’opportunità per valorizzare il saper fare dei nostri gelatai artigiani, che si distinguono sempre per l’alta qualità dei loro prodotti e la cura con cui li realizzano. Il nostro è un territorio la cui vocazione turistica sta crescendo grazie alle caratteristiche naturali e culturali che lo contraddistinguono; questo accresce ulteriormente l’importanza del gelato artigianale, sempre maggiore per la nostra economia e per il nostro Made in Italy”.

A sostegno dell’iniziativa, Confartigianato Imprese Lecco e Union Service SRL omaggeranno i propri collaboratori con un buono per un cono gelato da gustare in una delle gelaterie aderenti all’iniziativa.

Aderiscono al Gelato Day 2024 queste gelaterie:

Da Vittorio – Barzago

Gelateria Mary – Olginate

Gelateria Dolceamaro – Vercurago

Dulcis in Fundo – Mandello del Lario

Gelateria Riva – Varenna

Gelateria Del Vecio – Colico

I numeri del gelato artigianale in Lombardia

Dall’analisi sul sistema di offerta, si evidenzia la presenza nel 2023 di 1.552 laboratori di gelateria per cui è elevata la vocazione artigiana: le 1.007 gelaterie artigiane rappresentano, infatti, il 64,9% del totale, quota di gran lunga superiore rispetto al 24,7% registrato per il totale economia. Si è elaborato anche il dato 2023 relativo alla spesa delle famiglie lombarde per i gelati che ammonta a 315 milioni di euro. In chiave territoriale, tra le principali province lombarde, si stima un numero di laboratori di gelateria pari a 490 unità a Milano, 226 a Brescia e 167 a Bergamo. I laboratori artigianali, che rappresentano due su tre dei laboratori presenti in tutte le province, hanno invece peso maggiore nei territori di Sondrio (83,3%), Lecco (76,9%, 36 sui 46 totali) e Mantova (76%).