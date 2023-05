Lario Reti Holding cerca un ingegnere a tempo indeterminato

Progetto di riduzione delle perdite idriche

Candidature entro e non oltre il giorno 24 maggio 2023

LECCO – A seguito dell’assegnazione di risorse del PNRR per il progetto di riduzione delle perdite idriche (intervento finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU), Lario Reti Holding intende potenziare la propria struttura, con l’inserimento di un ingegnere da inserire nella Divisione Tecnica per Direzione Lavori.

Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed un inquadramento pari ad impiegato 6 livello del CCNL Gas – Acqua Utilitalia. Candidature entro e non oltre il giorno 24 maggio 2023. Maggiori informazioni e candidature sono possibili sul sito alla sezione https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/