Lecco. Lavori teleriscaldamento: “Via Marco d’Oggiono è accessibile”

Confcommercio Lecco e il suo direttore Alberto Riva chiariscono la situazione viabilità

“Via Marco d’Oggiono si raggiunge grazie al senso unico dal semaforo di via Sassi in direzione viale Dante”

LECCO – Ha aperto questa settimana il cantiere del teleriscaldamento in centro Lecco, che ha portato per consentire lo svolgimento degli interventi alla chiusura parziale di via Marco d’Oggiono. Inevitabili i disagi per le attività commerciali presenti, subito evidenziati e che preoccupano dato che, secondo il crono-programma annunciato, i lavori continueranno fino a inizio agosto.

Confcommercio Lecco ha deciso di intervenire prontamente per scongiurare che la situazione precipiti ulteriormente e chiarire una volta per tutte la questione viabilità, facendolo con la voce del direttore Alberto Riva, che ha voluto sottolineare come in realtà l’arteria stradale interessata dalle opere possa essere tranquillamente raggiunta: “E’ importante ribadire e rimarcare che, nonostante i lavori, via Marco d’Oggiono è accessibile e raggiungibile da tutti: proprio per consentire la posa delle tubature è stato istituito un senso unico, dal semaforo di via Sassi in direzione viale Dante”.

Importante chiarire il concetto perché, come continua il presidente, “l’impatto negativo di questi disagi aumenterebbe a dismisura se passasse il messaggio che la strada è chiusa, ricadendo su negozi e attività presenti sulla via e in prossimità del cantiere”. Fermo restando che, come conclude Riva: “Il disagio per questo tipo di interventi è enorme ed era purtroppo preventivabile”.