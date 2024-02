Saldi invernali, anche a Lecco il carovita frena lo shopping

A livello nazionale Federmoda segna -8% sulle vendite di gennaio

Oscar Riva: “Stagione difficile ma a Lecco numeri in linea con la scorsa stagione”

LECCO – Il carovita frena lo shopping, anche in tempo di saldi. Il bilancio delle vendite durante il mese di gennaio non è dei più rosei, ma in città i numeri sono in linea con lo scorso anno.

A commentare la situazione è Oscar Riva, commerciante e presidente di Federmoda Lecco: “A livello nazionale come Federmoda si è registrato un calo dell’8% durante il mese di gennaio, a Lecco i numeri reggono, almeno per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento, motivo di soddisfazione. Siamo a metà febbraio, aspettiamo ancora qualche settimana per tirare una riga, per ora il quadro è questo”.

Una stagione non felice, come sottolineato, per le vendite: “L’autunno con temperature miti ha ritardato gli acquisti invernali, il periodo di Natale è stato tutto sommato positivo e con i saldi qualcosa si è mosso ulteriormente, ma una serie di fattori, tra cui il carovita, ha sicuramente frenato la voglia di shopping: i costi aumentano e se una famiglia deve risparmiare taglia sull’acquisto di capi di abbigliamento, è comprensibile. Paradossalmente va meglio la ristorazione – ha osservato Riva – non solo nella nostra città, ma anche in altre, dove i negozi chiudono apre sempre più spesso un ristorante, è un chiaro segnale”.

Con febbraio le vendite hanno registrato un timido segno ‘più’: “Sicuramente la ricorrenza di San Valentino ha contribuito – ha concluso Riva – con il bel tempo poi sono già iniziate le prime vendite di articoli primaverili. Siamo ottimisti”.