Un 2023 eccezionale per Confcommercio Lecco: “Il miglior anno di sempre”

+55 unità e circa 3.600 associati ma crescono anche le attività dell’associazione

A breve la conclusione del primo lotto di lavori a Palazzo Ghislanzoni. Le Luci su Lecco si accendono per il 50° del Cerro Torre

LECCO – “Un anno eccezionale per Confcommercio Lecco. E’ stato il miglior anno di sempre per la nostra associazione. Dopo la pausa dovuta al Covid, c’è stata una rincorsa e oggi possiamo parlare di un 2023 particolarmente positivo di cui sono estremamente soddisfatto. Il merito va sicuramente ad Alberto Riva, il nostro direttore, che ha saputo valorizzare i talenti che abbiamo all’interno della nostra realtà”.

Il presidente Antonio Peccati non nasconde la sua soddisfazione mentre traccia il bilancio di questo 2023 nel consueto appuntamento natalizio con la stampa. Risultati positivi in primis nei numeri (+55 unità, circa 3.600 associati, un risultato d’esercizio e fatturato estremamente positivi), ma anche nelle tantissime attività in cui è impegnata Confcommercio Lecco.

“Siamo migliorati nelle iniziative che avevamo già in atto, siamo cresciuti nella formazione e siamo cresciuti nel rapporto con il Comune di Lecco, l’esempio è l’accordo che siamo riusciti a trovare per quanto riguarda gli spazi concessi ai tavolini in piazza e questo ha giovato al turismo, basta vedere i numeri record. Parlando con il sindaco mi ha detto di essere felice per i complimenti che sta ricevendo l’iniziativa ‘Luci su Lecco’, promossa dagli ‘Amici di Lecco’ ma sostenuta da tutti i commercianti. E’ la dimostrazione che quando c’è un lavoro di squadra e voglia di fare la città ne beneficia”.

Un passaggio anche sui lavori legati al Pnrr che coinvolgeranno la città nei prossimi mesi: “Chiediamo una sensibilità particolare per quelle vie che saranno costrette a subire i disagi e per i loro commercianti. Sensibilità anche sul fronte parcheggi che sono essenziali per chi vuole venire in città e arriva da fuori”.

Le iniziative di Confcommercio Lecco

L’associazione di piazza Garibaldi è particolarmente attiva sul fronte culturale ma non solo. Leggermente e il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni sono solo due (ormai storici) esempi: “Proprio ieri nell’ambito del progetto Talenti in volo in municipio abbiamo consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli. La speranza è che questi talenti poi atterrino nel nostro territorio che ha estremo bisogno di questi giovani che sono anche esempio per tanti altri ragazzi. Vedere questi occhi pieni di sogni è per noi una soddisfazione proprio per questo dobbiamo sempre migliorare la nostra associazione attraverso la quale possiamo fare il nostro pezzetto per migliorare la società”.

I numeri di Confcommercio Lecco

Un risultato, quello raggiunto nel 2023, che va a premiare tutta la struttura di Confcommercio Lecco: “La struttura occupa 44 persone oltre a un agente rappresentante – ha spiegato il direttore Alberto Riva -. Il saldo tra attività cessate e iscritti è positivo di 55 unità e ci attestiamo a circa 3.600 associati. Fatturato, risultato d’esercizio e risultati delle nostre società partecipate hanno tutti dati positivi e questo va a premiare il lavoro di tutta la struttura di Confcommercio Lecco. Anche con i corsi di formazione stiamo andando molto bene e siamo sempre in crescita. Con l’avvento del presidente Peccati è stata data alla struttura una impostazione manageriale e ogni anno ci fissiamo degli obiettivi operativi da raggiungere. Abbiamo reso il lavoro meritocratico: da un lato con un riconoscimento economico per gli obiettivi raggiunti, dall’altro però c’è anche la soddisfazione personale per l’aver raggiunto traguardi importanti”.

Il sentiment dei Commercianti

Un commercio che sta andando bene sia sul fronte turismo (bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc..) che sul fronte servizi. Per ciò che concerne il commercio in quanto tale, quello legato all’industria manifatturiera sta andando bene, mentre il commercio al dettaglio sta soffrendo un po’ anche se non c’è stata quell’emorragia che si era accentuata con il Covid; non è una isola felice ma sta tenendo. Se da un lato c’è stato un aumento della propensione al risparmio legata a fattori di incertezza, la propensione al consumo c’è ancora e non si è ridotta drasticamente. Per il 2024 c’è un sentimento di cauto ottimismo.

Palazzo Ghislanzoni, via Roma 51

Un altro traguardo di Confcommercio Lecco è legata all’operazione di Palazzo Ghislanzoni in via Roma, 51: “A breve, probabilmente in primavera, termineranno i lavori del ‘corpo A’, quello che si affaccia sulla via. Nella parte frontale ci saranno due negozi (uno è già stato opzionato), mentre al 1° piano troverà spazio la sede del Fondo di Garanzia che ci permetterà di liberare spazio a Palazzo del Commercio per la formazione e il marketing. Gli altri due piani superiori, un ufficio e due appartamenti, verranno acquistati. Vorremmo che il Comune di Lecco ci aiutasse scontando un po’ di oneri visto che ci saranno attività di rilevanza sociale: il Fondo di Garanzia è un organo che combatte l’usura, mentre nel ‘corpo B’ (quello all’interno del cortile) tra le altre cose realizzeremo un doposcuola che partirà per i commercianti, ma sarà poi aperto tutti fino a raggiungere la capienza. Il cortile sarà poi fruibile dalla città e l’idea è di organizzare qualche evento al suo interno. Per la fine del 2024 dovrebbero essere completati anche i lavori del ‘corpo B'”.

Luci su Lecco… “50° del Cerro Torre edition”

Il prossimo 13 gennaio sarà un anniversario importante per l’alpinismo mondiale e, soprattutto, per la città di Lecco. Ricorre infatti il 50° anniversario della prima salita assoluta del Cerro Torre in Patagonia per opera della spedizione dei Ragni della Grignetta. I lecchesi Casimiro Ferrari, Daniele Chiappa, Pino Negri e Mariolino Conti arrivarono in vetta al ‘Grido di Pietra’ lungo la Ovest, scrivendo così una delle pagine più importanti della storia dell’alpinismo.

La Fondazione Cassin e Laura Ferrari (figlia di Casimiro) stanno organizzando una serie di iniziative in collaborazione con Comune e altre associazioni: “Hanno chiesto a Confcommercio se fosse possibile proiettare alcune immagini di quella storica salita e non potevamo dire di no – ha detto il presidente Peccati che vanta anche un passato da alpinista -. Dal 7/8 gennaio al 14 gennaio verrà proiettato un video mapping su Palazzo delle Paure, oltre ad alcune immagini sui palazzi circostanti. Credo che la storia del Cerro Torre sia un esempio importante perché da una spedizione numerosa si è stati costretti a decidere i nomi dei quattro che avrebbero tentato l’ultimo assalto alla vetta. Un esempio di generosità e sacrificio da parte di quelli che hanno rinunciato, ma questo ha portato al raggiungimento dell’obiettivo. Forse non ce ne rendiamo conto, ma abbiamo un patrimonio alpinistico importantissimo per le nuove generazioni. Questi grandi nomi della montagna che solo Lecco possiede sono un grandissimo esempio per i giovani”.