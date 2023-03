Merate. ‘La Nostra Mela’ invita i commercianti a un incontro

Presentate idee e proposte su come ravvivare il commercio meratese

Nuovi metodi di comunicazione, ma anche servizi e attività da offrire a clienti acquisiti e potenziali, affrontati in sala civica il 29 marzo

MERATE – Ravvivare il commercio meratese attraverso la partecipazione degli esercizi commerciali presenti sul territorio. L’associazione ‘La Nostra Mela’ di Merate propone ai commercianti un incontro pubblico indetto dall’assessore al commercio, previsto per il 29 marzo in sala civica. Richiesta all’assemblea, prevista per le ore 19.30, la partecipazione di tutti gli esercizi commerciali e altre attività di Merate, così da mettere in campo nuove idee, creare sinergie, spirito di collaborazione e di unione, indispensabili per cercare di mettere alle spalle il difficile momento attraversato.

Tra gli aspetti illustrati, nuovi metodi di comunicazione studiati al fine di migliorare il coinvolgimento del tessuto commerciale, ma anche proposte di servizi e attività da rivolgere ai clienti acquisiti e potenziali. “Contiamo sulla partecipazione dei commercianti, nonché sulla diffusione del messaggio a colleghi con cui hanno giusta confidenza, per renderli partecipi”, comunicano dall’associazione.